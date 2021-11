eFootball repoussé au printemps 2022 sur iPhone et Android

Depuis la première révélation, Konami nous dévoile au compte-gouttes la version mobile d'eFootball 2022, alors que le jeu est disponible sur les consoles et les PC. Si vous ne l'avez pas suivi, eFootball 2022 est un changement radical par rapport à la série PES de Konami avec un nouveau moteur et un accent sur le jeu multiplateforme avec un contenu saisonnier free-to-play.



Aujourd'hui, Konami a annoncé que la mise à jour de eFootball PES 2021 sur iOS et Android vers eFootball 2022 a été reportée au printemps 2022. La fenêtre de sortie initiale était l'automne 2021.

Si vous jouez déjà au jeu sur mobile, vous retrouverez sur mobile les nouveautés de eFootball 2022 qu'on a déjà vues.

eFootball est en retard sur mobiles

Avant de rentrer dans les détails, regardez le gameplay d'eFootball 2022 ci-dessous :

eFootball 2022 est récemment arrivé sur console et plate-forme PC avec une feuille de route des modes et des fonctionnalités à venir. Il a fait l'objet de nombreuses critiques avec des notes pas très reluisantes de la presse spécialisée. La mise à jour 1.0.0 d'eFootball 2022 sur consoles et PC a également été retardée.

Nous annonçons le report de la mise à jour de "eFootballTM 2022" pour les appareils mobiles de l'automne 2021 au printemps 2022.

Toute l'équipe a travaillé dur pour publier la mise à jour cet automne, mais après beaucoup de réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion que nous aurions besoin de plus de temps pour fournir la qualité que vous méritez tous. Par conséquent, nous avons décidé de reporter la mise à jour et de travailler sur les améliorations du jeu.

L'avis des joueurs

Malgré le nouveau moteur Unreal Engine - qui a enterré le moteur Fox maison - et une expérience unifiée entre les plateformes, les joueurs n'ont pas apprécié le contenu famélique (en attendant la mise à jour du 11 novembre), un tuto passif, des stars mal modélisées et des bugs à foison. Dommage, car le gameplay est toujours le point fort de PES, pardon eFootball, qui propose une bonne physique du ballon, des mouvements variés, un équilibre entre attaque et défense et une construction gratifiante.



Que pensez-vous d'eFootball en version "gratuite" sur PC, mobile et consoles ? Mieux vaut attendre la grosse mise à jour avant de se prononcer définitivement.