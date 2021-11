MacBook Pro 2021 : certains propriétaires constatent des plantages sur YouTube

Hier à 23:11 (Màj hier à 23:11)

Corentin Ruffin

Voilà plusieurs jours sur l'édition 2021 du MacBook Pro est arrivée dans certains foyers, faisant le bonheur de nombreux amateurs de la Pomme. Il faut dire que cette version, que ce soit en 14 ou en 16 pouces, avec la puce M1 Pro ou M1 Max, est d'une puissance sans égale.

Seulement, et comme c'est souvent le cas au lancement d'un nouveau produit, de premiers bugs sont constatés. Et il faut bien avouer que celui qui arrive aux possesseurs du MacBook Pro 2021 est assez contraignant.



En effet, sur les forums, plusieurs d'entre eux constatent des plantages lors de la lecture de vidéos 4K sur la plateforme YouTube.

Des bugs sur YouTube avec les MacBook Pro 2021

Certains propriétaires de MacBook Pro 14 et 16 pouces ont été confrontés à des crashs lors de la lecture de vidéos YouTube HDR. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs membres du forum de nos confrères de MacRumors, dont un certain Cababah. Il explique que "regarder une vidéo YouTube HDR dans Safari puis faire défiler les commentaires entraîne une erreur de noyau sur macOS Monterey 12.0.1" et que la lecture en plein écran peut également provoquer le crash.



C'est également le cas de spiritedaway :

Cela m'arrive aussi, une vidéo YouTube 4K HDR sur Safari. Après avoir fermé la lecture en plein écran, le Mac s'éteint complètement et redémarre.

Espérons que la version bêta de macOS Monterey 12.1 résolve le problème !



Source