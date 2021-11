"Hollywood at Home" : la nouvelle vidéo pour vanter le mode cinématique de l'iPhone 13

Hier à 20:31

Medhi Naitmazi

Apple relance sa série de vidéos "Everyday Experiments" ce week-end pour promouvoir les capacités de l'appareil photo de l'iPhone 13. Le nouvelle épisode s'intitule "Hollywood at Home" et présente plusieurs scènes différentes, y compris des voitures radio-commandées, de la nourriture et des animaux de compagnie. L'idée est de mettre le mode cinématique en avant.

Trois exemples de projet vidéo réalisés à l'iPhone 13

Les clips vidéo présentés dans cette vidéo ont été tournés sur iPhone 13 par des cinéastes professionnels, le tout ayant été "commandé par Apple". Le but de la vidéo est de montrer que vous pouvez "créer de beaux plans cinématographiques tout comme dans les films en utilisant des objets du quotidien avec l'iPhone 13".

La première partie du tutoriel se concentre sur la « capture d'une poursuite » entre voitures télécommandées à l'aide de la caméra de l'iPhone 13 (ou bien sûr d'un iPhone 13 Pro). Ces clips ont ensuite été édités avec des filtres dans iMovie sur iPhone 13. Le résultat est vraiment sympa, on a l'impression de regarder une scène de Fast & Furious.



La deuxième partie de la vidéo montre comment "créer des paysages magiques avec des bonbons, des figurines miniatures et le mode Cinématique sur iPhone 13". Les deux présentateurs ont réussi à créer un environnement digne de Fall Guys.



Enfin, le troisième chapitre vous montre comment "simuler des films monstres avec des boîtes en carton, du papier de construction, des animaux de compagnie et des filtres dans Photos sur iPhone 13". Là encore, le résultat est bluffant, même s'il faut avouer que les préparatifs ont du leur prendre pas mal de temps.

Apple a publié une série de vidéos "Everyday Experiments" au fil des ans pour présenter les fonctionnalités vidéo de l'iPhone. L'an passé, c'était évidemment les capacités photos et vidéos de l'iPhone 12.