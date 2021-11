Free Fire : le jeu surpasse PUBG Mobile et Call of Duty Mobile

Peut-être que ce nom ne vous dit rien, et il faut bien l'avouer que nous même nous n'avions jamais parlé du jeu sur ce blog, et pourtant... La création de Garena, Free Fire (v1.67.0, 1,9 Go, iOS 9.0), fait très fort dans le monde du jeu vidéo mobile.



Deuxième jeu mobile le plus téléchargé au monde au premier semestre 2021, s'emparant de la première place dans la catégorie Battle Royale, il surclasse la concurrence, notamment PUBG Mobile et Call of Duty Mobile.

L'année 2021 est celle de Free Fire

Free Fire est le meilleur jeu de tir et de survie disponible sur les téléphones mobiles. Chaque partie est constituée de 10 minutes, vous serez placés sur une île isolée où vous affrontez 49 autres joueurs, où chacun voudrait être le dernier survivant. Les joueurs choisissent librement leur point de départ avec leur parachute et souhaitent rester dans la zone de sécurité le plus longtemps possible.

Le jeu Free Fire de Garena semble connaître une belle envolée au cours de l'année 2021, comme le rapporte le site web App Annie. Il est le sixième plus grand nombre d'utilisateurs actifs dans le monde, mais il reste derrière son concurrent PUBG Mobile, qui a le plus grand nombre d'utilisateurs actifs.



Free Fire a trouvé le succès en Inde après l'interdiction de PUBG Mobile dans tout le pays l'année dernière, avant de cartonner au Brésil et dans les territoires asiatiques et en Amérique latine plus principalement. Mais le petit nouveau commence à se faire une place aux États-Unis, notamment grâce à ses partenariats, dont Venom et Cristiano Ronaldo.

