Instagram va lancer la fonction "soutenir un créateur"

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

Une plateforme comme Instagram se doit de garder un maximum de créateurs de contenus face à une concurrence redoutable. C'est pourquoi dans un avenir proche, Instagram pourrait mettre en place un système d'abonnement ainsi qu'un bouton permettant d'envoyer de l'argent aux créateurs. La démarche étant principalement pour brosser dans le sens du poil et inciter ces créateurs à rester.

Un système présent partout !

Créateur de contenus, voilà le dernier job à la mode du moment. S'il y a encore quelques années il était plutôt rare de gagner sa vie seulement avec internet, il faut avouer que cela a très vite changé et qu'à l'heure actuelle, nombreux sont ceux à générer des gains en publiant des vidéos sur le web.



Du côté de ceux qui détiennent les plateformes, on aime chouchouter les plus connus car ce sont eux qui ramènent une quantité folle d'utilisateurs sur la plateforme et donc des millions d'euros à l'entreprise via la publicité...



D'ailleurs, pour faciliter la vie à tout ce petit monde, une nouvelle fonction est également en vogue et elle s'appelle "soutenir un créateur". Que vous soyez sur YouTube, Twitch ou encore Twitter, il est possible d'envoyer de l'argent à vos créateurs préférés pour les remercier et donc les soutenir pour le travail fourni via ce simple bouton.



Une fonction qui vous l'aurez remarqué n'est pas encore disponible sur Instagram mais selon les dernières rumeurs, c'est en passe d'évoluer. Bien qu'on ne sache encore rien du système en lui-même, Instagram devrait prochainement lancer une fonction qui permet de soutenir financièrement ses créateurs adorés.



De plus, Instagram avait évoqué il y a quelques mois qu'un système d'abonnement payant permettant d'avoir accès à des contenus exclusifs pourrait voir le jour sur la plateforme. Une bonne nouvelle pour les créateurs mais pas pour les utilisateurs.



Car s'il est vrai qu'un bouton "soutenir le créateur" n'impacte pas la visibilité des contenus, il se pourrait à l'avenir que les personnes "connues" que vous suivez via la plateforme proposent ce fameux contenu exclusif via l'abonnement et donc qui ne serait pas visible si vous n'avez pas payé. Pour le moment, on parle d'abonnements compris entre 0.99 $ et 4.99 $. Réponse dans les mois à venir.



