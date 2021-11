iRobot va améliorer l'interaction avec Alexa pour ses Roomba et Braava Jet

Il y a 2 heures

Julien Russo

Expert dans le nettoyage de vos sols, iRobot va bientôt améliorer les interactions que vous avez avec Alexa pour demander à votre robot de commencer le nettoyage. Le fabricant a ajouté le skill Alexa en 2017, mais celui-ci est assez limité au niveau des requêtes, une nouvelle version va bientôt arriver. L'expérience utilisateur va devenir complètement dingue !

iRobot x Alexa

Si vous possédez un iRobot Roomba et/ou Braava Jet avec une enceinte Amazon Alexa, vous pouvez donner comme instruction (via commande vocale) de commencer un nettoyage, de le mettre en pause ou de l'arrêter.

Ces commandes basiques vont bientôt évoluer pour proposer une expérience plus poussée, iRobot a expliqué l'arrivée imminente d'un nouveau skill Alexa qui va vous permettre d'apporter plus de précisions dans vos requêtes vers l'assistant vocal d'Amazon.



Sans donner de date précise pour le lancement, l'entreprise dévoile qu'il sera bientôt possible (grâce à la plateforme Genius) de dire à votre robot d'aller dans une pièce spécifique, autrement dit de réaliser un nettoyable ciblé !



Comment est-ce possible ?

En réalité, c'est simple, Alexa sera capable de comprendre le mot "cuisine", "salle de bain", "salon"... et communiquera l'information au robot aspirateur/nettoyeur qui s'appuiera sur la cartographie qu'il a réalisée de votre logement pour aller directement dans la bonne pièce.

Tranquillement assis dans votre canapé devant une série Netflix sur votre Apple TV 4K, il sera possible de dire :

"Alexa, demande à Roomba de nettoyer la chambre".

"Alexa, demande à Braava de laver la cuisine".



Les choses vont aller encore plus loin avec la programmation qui débarque dans les commandes vocales. À l'heure actuelle tout doit se réaliser obligatoirement depuis l'application iRobot Home, mais bientôt, il sera possible de formuler une commande vocale de ce type : "Alexa, demande à Roomba de nettoyer la chambre tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à partir de 13h".



Ce qui est impressionnant, c'est qu'Alexa va automatiquement inscrire votre demande dans les réglages de l'application iRobot Home, finalement, c'est comme si vous l'aviez fait vous-même. Vous pourrez après supprimer cette programmation ou la modifier depuis votre iPhone. Le communiqué n'informe pas s'il sera possible de supprimer une programmation également en vocal.

Et ce n’est pas fini !

Vous pourrez également ordonner à Alexa de dire à votre robot Roomba/Braava de nettoyer autour d'un endroit précis dans une pièce, par exemple :

"Alexa dit à Roomba de nettoyer autour du canapé"

"Alexa dit à Roomba de nettoyer autour de la table"



Là aussi, votre robot aspirateur/nettoyeur se servira de la cartographie de votre logement pour se diriger directement vers le bon endroit. Dès qu'il aura terminé, il retournera à sa base jusqu'à votre prochaine demande !



Autre nouveauté...

Alexa va être capable de vous informer sur l'état de votre robot, iRobot parle par exemple d'une demande d'aide si le robot est coincé. Il n'y aura même plus besoin de son iPhone à proximité, tout se fera entre l'enceinte Amazon et vous.

