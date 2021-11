Super Meat Boy Forever sur iOS en 2022, 7 ans après son annonce

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir



Si le nom de Super Meat Boy Forever vous dit quelque chose, c'est normal : le jeu de plateforme avait été annoncé en septembre 2014 sur différentes plateformes, dont le mobile, finalement sans trouver le chemin de l'App Store et du Play Store. Si l'opus a, depuis, vu le jour sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC, il faudra attendre 2017 pour avoir des nouvelles de la version mobile.

Les développeurs de Team Meat avaient alors affirmé que le jeu serait disponible pour iPhone et Android dès l'année suivante, soit 2018. Hélas, nous l'attendons encore aujourd'hui et il faut bien avouer qu'on avait perdu espoir d'y jouer sur notre smartphone.



Seulement, lors du Thunderful World Digital Showcase, l'équipe de Super Meat Boy Forever prend tout le monde à contrepied et annonce une sortie en 2022 sur mobile.

Super Meat Boy Forever : mieux vaut tard que jamais

La suite de Super Meat Boy est là ! Meat Boy et Bandage Girl doivent courir, glisser, plaquer, sauter, frapper et donner des coups de pied dans plus de 7 000 niveaux pour sauver leur fille Nugget du Dr Fetus.

7 ans après, c'est la bonne ? Super Meat Boy Forever, la suite de Super Meat Boy, verrait finalement le jour dès l'année prochaine. Avec plus de 7000 niveaux créés à la main, on parle d'un jeu de plateforme difficile, très difficile même, qui risque de vous mettre la tension plus d'une fois.



Si vous cherchez un jeu pour vous détendre après une dure journée de boulot ou de cours, passez votre chemin ! Mais une fois au bout de l'un des niveaux, quelle fierté pour les joueurs d'être venu à bout de ce qui semble être un parcours impossible.



On a déjà hâte !