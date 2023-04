Super Meat Boy Forever est enfin disponible sur iOS et Android !

C'était devenu une sorte de mythe, Super Meat Boy Forever débarque sur mobile au moment où l'on y croyait plus. Annoncé depuis près d'une décennie maintenant, exactement en 2014, il avait finalement atterri sur les consoles et les PC fin 2020. Il n'y avait pas de nouvelles majeures autour de la version mobile depuis son annonce originale jusqu'à ce que Thunderful Games confirme qu'il arriverait sur mobile en 2022. Là encore, ce fût plus long que prévu.

Super Meat Boy Forever est de retour

Aujourd'hui, Thunderful a donc lancé le dernier Super Meat Boy sur iOS et Android. Regardez la nouvelle bande-annonce de Super Meat Boy Forever sur mobile ci-dessous :

Si vous n'êtes pas au courant, Super Meat Boy Forever est la suite de Super Meat Boy avec plus de 7000 niveaux créés à la main.

Meat Boy et Bandage Girl ont vécu heureux sans Dr. Fetus pendant plusieurs années, et ils ont désormais un magnifique bébé prénommé Nugget. Nugget fait la joie de Meat Boy et Bandage Girl, c'est leur petit trésor. Un jour, alors que nos héros pique-niquaient, Dr. Fetus se faufila auprès d'eux, assomma Meat Boy et Bandage Girl avec une pelle et kidnappa Nugget ! Lorsque nos héros reprirent connaissance et découvrirent que Nugget avait disparu, ils surent qui était responsable. Ils décidèrent de se préparer à jouer des poings et de ne jamais s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas retrouvé Nugget et appris à Dr. Fetus une leçon très importante… une leçon qui s'apprend uniquement avec des coups de poing et des coups de pieds.

Comme dans le précédent opus, les niveaux sont hardcores, la mort est inévitable et les joueurs éprouveront ce doux sentiment d'accomplissement après avoir terminé un niveau, s'ils y parviennent. Pour cela, il faut bien évidemment courir, sauter et donner des coups de poing et des coups de pied dans des environnements à la fois familiers et nouveaux. En effet, comme un bon roguelite, Super Meat Boy Forever est infini avec de nouveaux niveaux à chaque partie. Les niveaux sont générés aléatoirement et à chaque fois que vous terminez le jeu, l'option pour rejouer s'affiche et génère une toute nouvelle expérience en présentant différents niveaux avec leurs propres lieux secrets et uniques. Mais ce n'est pas tout, car les développeurs ont réalisé eux-mêmes des milliers de niveaux que les joueurs apprécieront.

Notre avis sur Super Meat Boy Forever

Bref, trêve de bavardage, le mieux est de télécharger immédiatement Super Meat Boy Forever, qui est d'ores et déjà LE JEU de la semaine pour nous à la rédaction. C'est une sorte de Super Mario mélangé à The Binding of Izaac et autre Céleste.



Super Meat Boy Forever sur mobile est vendu au prix de 1,09 €, sans publicité ni achat dans l'application. Il est vendu au prix de 19,99 € sur Nintendo Switch et d'autres plateformes, de sorte que la version mobile est une véritable aubaine. Qui le teste tout de suite ?

Télécharger Super Meat Boy Forever à 1,19 €