Qualcomm et BMW étendent leur collaboration sur la conduite autonome

Il y a 2 heures

Véhicules

Alban Martin

Réagir



Qualcomm annonce aujourd'hui une collaboration pour apporter les dernières avancées en matière de technologies d'assistance à la conduite, ainsi que les solutions de sa plate-forme Snapdragon Ride dédiées aux systèmes d’assistance à la conduite (ADAS) et aux plateformes de conduite automatisée (AD) du constructeur bavarois BMW.

BMW veut rattraper Tesla

Tirant parti de l'expertise des deux sociétés dans le domaine, BMW Group et Qualcomm Technologies ne font en réalité qu'étendre leur relation de longue date pour offrir des expériences de conduite toujours plus sûres et intelligentes aux véhicules du groupe allemand. Les prochaines solutions de conduite autonome de nouvelle génération de BMW seront basés sur le système de vision sur puce Snapdragon Ride (SoC), la perception de la vision et le contrôle de calcul central ADAS gérés par la plate-forme de services Qualcomm Car-2-Cloud.

Dans l'optique d'élargir son portefeuille de systèmes d'aide à la conduite, BMW utilisera Qualcomm pour apporter une gamme complète de fonctions ADAS/AD, y compris la vision par ordinateur des caméras avant, arrière et surround dans un SoC dédié, ainsi qu'un contrôleur de calcul central ADAS hautes performances, pour héberger la politique de conduite de BMW et d'autres fonctions de planification et de conduite.



Nicolai Martin, SVP. Expérience de conduite, Groupe BMW, a déclaré :

BMW a choisi Qualcomm Technologies comme partenaire technologique et fournisseur de solutions système sur la base de l'étendue du portefeuille de solutions de l'entreprise, ainsi que de son expertise éprouvée dans les domaines du calcul, de la connectivité, de la vision par ordinateur, des semi-conducteurs avancés et des technologies d'assistance à la conduite. Nous sommes impatients de travailler en relation directe avec Qualcomm Technologies pour créer notre plate-forme ADAS/AD de nouvelle génération, ainsi que pour continuer à offrir des expériences de conduite de première classe à nos clients.



Voilà une nouvelle offensive contre Tesla, toujours leader sur ce domaine, mais aussi Apple qui prépare toujours son véhicule électrique autonome d'après les dernières rumeurs.