Sorties jeux : JUMANJI, In My Shadow, Rob Riches, FFVII THE FIRST SOLDIER

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement JUMANJI La Malédiction Revient, In My Shadow, Bob Riches, FFVII THE FIRST SOLDIER.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sniper Champions (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 286 Mo, iOS 12.5, Gameloft) Visez la victoire dans l'ultime confrontation de snipers !



Maîtrisez l'"art du Dans-le-mille" en touchant rapidement les cibles dans une compétition où chaque manche propose un nouveau défi. Avez-vous l'étoffe du Sniper Champion ?



• Visez avec soin dans un assortiment de champs de tir regorgeant de cibles et de défis uniques.

• Concourez à 1 contre 1 avec d'autres joueurs du monde entier.

• Affûtez vos compétences pour vite accumuler les points comme un pro.











► COMPÉTITION PvP

• Défiez de véritables joueurs dans des tirs d'élite au coude-à-coude.

• Grimpez dans les rangs pour devenir le Sniper Champion de votre ligue, et ensuite du monde !

• Participez aux tournois mondiaux qui mettront vos compétences de sniper à rude... Télécharger le jeu gratuit Sniper Champions





FFVII THE FIRST SOLDIER (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,5 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Rejoignez les rangs de l'unité d'élite de la Shinra dans ce Battle Royale imprégné d'éléments RPG de la série FINAL FANTASY.

Choisissez un style de combat, tel que Guerrier ou Sorcier et éliminez les autres candidats par tous les moyens nécessaires ! Armes à feu, épées, magie... Tous les coups sont permis !



Éliminez des monstres pour gagner des points d'expérience et des gils; invoquez des personnages mythiques tels que Ifrit pour vous seconder; montez à dos de chocobos pour vous déplacer plus facilement sur le champ de bataille.

Télécharger le jeu gratuit FFVII THE FIRST SOLDIER





Elysium Lost (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 7.0, 9Splay Entertainment Technolog...) Les ténèbres avant l'aube.



Découvrez un monde médiéval fantastique avec des récits légendaires, des guerres à grande échelle et des actions explosives. En tant que descendant des dieux, comment allez-vous tisser votre légende ?



Aventure épique

-Embarquez pour un voyage épique dans un monde médiéval fantastique immersif.

-Profitez d'un jeu plein d'action et de sensations fortes avec des graphismes incroyables ! Télécharger le jeu gratuit Elysium Lost





Elta7 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.270, 251 Mo, iOS 11.0, BluSped) Dans le monde futur, afin de résister à l'oppression de Skynet, l'armée de résistance souterraine a envoyé l'avion intelligent Elta 7 pour obtenir la puce énergétique et contrôler la source d'énergie pour détruire Skynet et rendre le monde libre à nouveau.



Le jeu est joué par roguelike + demon city. Il conçoit de nombreuses opérations telles que les armes, l'équipement, le buff de la puce, une variété d'armes secondaires, le bonus de protection des armes et la mise à niveau. Les armes principales, les armes secondaires et les armes à longue portée sont librement combinées, avec un terrain complexe et diversifié et un ennemi Skynet féroce. Télécharger le jeu gratuit Elta7





Crazy Warriors (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v0.8.0, 37 Mo, iOS 10.0, Laurent Bakowski) Courez, sautez, tirez, surfez et allez le plus loin possible avec ce jeu amusant, facile à apprendre et très addictif.

Préparez-vous à jouer à quelque chose de complètement différent ! Télécharger le jeu gratuit Crazy Warriors





Nouveaux jeux payants iOS :

Rob Riches (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 253 Mo, iOS 11.0, Megapop) Vous êtes Rob Riches, aventurier intrépide et chasseur de trésors. Planifiez soigneusement vos pas en traversant d'anciens temples remplis de pièges dangereux et d'énigmes mystérieuses.



Visitez des temples anciens et mystérieux, chacun dans un monde différent avec ses propres rebondissements. Plongez au cœur de la jungle mésoaméricaine, bravez le cœur froid du temple nordique et explorez le tombeau sous le sable brûlant.



Votre mission ? Collectez TOUTES les pièces, allez plus loin, trouvez le grand trésor et survivez ! Chaque pièce du temple est son propre puzzle unique et artisanal à résoudre.



Rob Riches est un jeu de puzzle élégant qui peut être pleinement expérimenté à votre propre rythme. Télécharger Rob Riches à 3,99 €





Moncage (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.04, 888 Mo, iOS 11.0, X.D. Network Inc.) Annoncé il y a un an, Mocage est disponible sur App Store, Play Store et Steam. Signé des développeurs de Optillusion et de l'éditeur XD Network, il s'agit d'un casse-tête basé sur la perspective magnifique et intelligemment conçu.



Le jeu se déroule à l'intérieur d'un cube mystérieux, chaque côté du cube abritant un monde unique : que ce soit une ancienne usine, un phare, un parc d'attractions ou une église, etc. À première vue, ils peuvent sembler aléatoires et sans rapport, mais en y regardant de plus près, vous serez fasciné par les manières subtiles et complexes de la connexion de ces mondes…

Télécharger Moncage à 3,99 €





Last Bastion (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2, 71 Mo, iOS 11.0, Sarper Soher) Le démon Iacobus a envahi votre monde, et le Dernier Bastion est le seul refuge qui reste. Un nuage de poussière maléfique s'amasse à l'horizon et s'approche rapidement du château. Tout le monde se recroqueville de peur entre les murs, faisant la paix avec la fin sombre qui les attend... Tout le monde sauf un courageux guerrier nain, qui a juré d'arrêter cette folie maléfique une fois pour toutes. Le sort des bons sera décidé ici et maintenant et la défense du Dernier Bastion est entre vos mains.



Montez dans votre baliste géante et écrasez des vagues entières de forces obscures. Défendez la dernière forteresse naine contre des masses ayant subi un lavage de cerveau, des créatures de la nature contrôlées par un sort maléfique et même des morts-vivants. Affrontez le démon Iacobus sans broncher et devenez l'ultime défenseur du monde libre. Télécharger Last Bastion à 1,99 €





JUMANJI La Malédiction Revient (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v0.0.6 - Release Candidate, 488 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) 26 ans après le film de 1995, le jeu de plateau Jumanji arrive sur mobile ! Découvrez un casual game pour jusqu’à 4 joueurs.



Un jeu pour ceux qui cherchent le moyen de changer de monde... Le jeu de plateau du film Jumanji de 1995 s’enrichit d’éléments d’association de cartes dans un gameplay contre-la-montre. Lancez les dés et découvrez l’énigme ! Parvenez au centre du plateau, sauvez vos amis des assauts des plantes grimpantes et fuyez le chasseur Van Pelt tout en affrontant des crocodiles, des éléphants et des rhinocéros.



Le plateau Jumanji contient une jungle mystérieuse et des dangers libérés dans la ville à chaque lancer de dés. Télécharger JUMANJI La Malédiction Revient à 2,99 €





In My Shadow (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.02, 1 Go, iOS 13.0, Alcon Interactive Group) Jouez avec les ombres et surmontez les énigmes avec vos propres méthodes créatives, alors que vous découvrez les souvenirs d'une jeune femme qui confronte son passé avec difficulté.



In My Shadow vous emportes dans un rêve mélancolique où vous manipulez les ombres de façons uniques et imaginatives afin de résoudre une multitude d'énigmes étranges.

Le jeu raconte l'histoire de Bella, une jeune femme avec une relation tendue depuis plusieurs années avec sa famille. Elle se retrouve maintenant à avoir de la difficulté à répondre à un message texte d'une personne bien particulière : son père. Ses souvenirs d'enfance prennent vie sous forme d'ombre sur les murs de sa maison. Afin d'aider Bella à faire la paix avec son passé, vous devrez utiliser ces ombres... Télécharger In My Shadow à 4,99 €