Candy Challenge 3D : le meilleur jeu à la Squid Game du moment

Vous le savez, Netflix a lancé la série Squid Game le 17 septembre 2021. Un succès fou qui a attiré plus de 130 millions de personnes durant les trois premières semaines de sa sortie, et 4,4 millions de nouveaux abonnés ont rejoint la plateforme. C'est un nouveau record pour Netflix, qui souhaite désormais en faire un jeu vidéo. Oui, le géant américain propose un service de jeux depuis quelques jours.

La série coréenne de type Battle Royale n'a pas seulement fait les affaires de Netflix, elle a également inondé la planète de mèmes et de produits dérivés. Mais surtout, nombreux sont les développeurs à avoir tenté leur chance en proposant des jeux inspirés par la série coréenne.

Pourquoi un jeu "Squid Game" est une bonne idée ?

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder la première saison de Squid Game, les concurrents doivent surmonter six séries de défis, qui sont basés sur des jeux pour enfants coréens. Il y a le tir à la corde, la sculpture de bonbons et différents jeux de dés (plus le désormais célèbre jeu du feu rouge et du feu vert), qui présentent tous des mécanismes de base simples et faciles à comprendre. Tout cela fait que chaque tour est simple à transformer en un titre mobile à part entière.



Si plusieurs titres sont très rapidement sortis avec même un joli succès à la clé pour K-Games Challenge, ce dernier a rapidement décliné après avoir atteint les tops de l'App Store, remplacé dans de nombreuses régions par Candy Challenge 3D. Créé par Idil Morgul, le titre est sorti le 2 octobre dernier.

Il n'aura mis que cinq jours pour atteindre le haut des classements, soit le 7 octobre. Contrairement au titre précédent, ce jeu se concentrait au départ sur le deuxième défi de la série avec des mini-jeux autour des bonbons. Il a depuis évolué ave



Outre un gameplay correct et des graphismes honnêtes, il est également le mieux noté de sa catégorie avec une moyenne de 4,58 / 5 sur plus de 37 000 évaluations. Mais attention, Candy Challenge 3D est loin d'être un HIT, il s'agit plutôt de satisfaire l'appétit des fans de la série avec quelques bonnes idées.



A noter que depuis le 9 octobre, au moins trois jeux inspirés de "Squid Game" ont figuré dans le top 10 des jeux, dans presque tous les pays, jusqu'au 25 octobre environ. L'effet nouveauté s'est ensuite rapidement dissipé, en attendant un jeu officiel, plus complet et surtout plus qualitatif.



Qui a hâte ?

Télécharger le jeu gratuit Candy Challenge 3D