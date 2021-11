Tim Cook s'exprime pour la première fois sur les réparations en libre-service

La semaine dernière, Apple a surpris tout le monde. Après tant d'années à rendre difficiles les réparations en dehors de l'Apple Store, l'entreprise a annoncé un programme de réparation à la portée de tous les clients. Cette nouvelle s'est accompagnée après de plusieurs détails expliquant comment cela va se dérouler.

Tim Cook s'exprime dans une interview

Depuis l'annonce du programme de réparation en libre-service, on connait plusieurs informations comme :

Une prise en charge des iPhone 12 et iPhone 13 pour les premiers mois puis de plusieurs Mac ayant le processeur Intel

et pour les premiers mois puis de plusieurs Mac ayant le processeur Intel Une disponibilité des pièces officielles sur le site d'une entreprise tierce sélectionné par Apple

sur le site d'une entreprise tierce sélectionné par Apple Des manuels numérisés qui vous guideront, ils seront disponibles sur le site d'Apple dans la rubrique "Assistance"

Avec ce programme inédit et exceptionnel dans l'histoire d'Apple, l'entreprise souhaite vous assister avec les meilleures instructions et des pièces que vous pourrez directement recevoir à votre domicile via un transporteur.

Apple a désormais compris que ce que peut faire un réparateur en Apple Store ou dans un centre de service agréé, un consommateur peut aussi le faire. Il suffit de beaucoup d'attention, de patience et surtout de bons conseils.

Dans une interview accordée au média américain KTLA, Tim Cook a admis avoir confiance dans ce nouveau programme, il se sent tout à fait serein à l'idée de confier les manuels et les pièces directement aux clients qui souhaitent réparer eux-mêmes leurs produits.

Le CEO rappelle tout de même dans l'interview qu'une fois le programme libre-service disponible, l'Apple Store restera l'endroit où Apple vous recommandera de faire vos réparations.

Nous avons réalisé qu'il y avait des gens qui voulaient le faire et qui étaient formés pour le faire. C'est le public de Popular Mechanics, si vous voulez, que j'aime et sur lequel je me suis concentré toute ma vie. Cela fait du bien de mettre à disposition les manuels et les pièces qui permettent aux gens de le faire. Néanmoins, si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire, nous vous encourageons à venir dans un Apple Store et à le faire faire pour vous. C'est encore la meilleure façon, peut-être, pour la plupart des gens. Mais si vous êtes un technicien, alors allez-y, car vous êtes en mesure de le faire vous-même.

Le discours mis en avant par Tim Cook est simple, si vous êtes du genre novice, mal à l'aise avec ce type de manipulation ou que vous n'avez pas l'art de la patience, confiez la réparation de votre produit à un Apple Store.

Dans le cas contraire, si vous êtes curieux, que vous avez l'esprit d'un technicien et que vous êtes à l'aise avec les réparations de smartphones, ordinateurs... Vous réunissez toutes les conditions pour vous débrouiller sans l'aide de personne !



Tim Cook s'exprimait à la sortie de l'inauguration du nouvel Apple Store situé à The Grove à Los Angeles.

Dans l'interview, le CEO a également affirmé que les ingénieurs se concentrent actuellement sur des projets de réalité augmentée, d'autonomie et d'intelligence artificielle.