Twitter ne recharge plus le flux sans votre accord sur iPhone

Vous l'avez peut-être remarqué, Twitter a récemment modifié le comportement de son site Web pour mettre en pause votre flux d'actualité jusqu'à ce que vous ne le fassiez manuellement. Désormais, le micro réseau social fait de même avec son application iOS...

Cela fait suite à une promesse que l'entreprise a faite en septembre de réparer l'une des choses les plus ennuyeuses de la plate-forme.

C'est une chose qui nous est tous arrivée : vous commencez à lire un tweet et, pouf, il disparaît, balayé par les nouveaux messages qui viennent d'être chargés sur votre timeline. Pire, il est parfois impossible de le retrouver si le nombre de tweets publiés depuis est important.

Twitter a déclaré en septembre qu'il était conscient de cette frustration et travaillait sur un correctif. Ce dernier est arrivé sur le site Web la semaine dernière, et Twitter dit qu'il vient d'être déployé sur l'application iPhone et iPad. Pour Android, il va falloir patienter encore un peu.

We’ve made some updates on iOS to prevent Tweets from disappearing mid-read. Now when you pause your timeline scrolling to look at a Tweet, it should stay put!