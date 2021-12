GTA Trilogy : une MAJ conséquente pour supprimer un maximum de bugs

Depuis hier soir, Rockstar propose une toute nouvelle mise à jour pour GTA Trilogy. Grâce à celle-ci, de nombreux bugs sont corrigés, pour le plus grand bonheur des joueurs.

Fini les bugs ?

Depuis sa sortie le 11 novembre dernier, GTA Trilogy The Definitive Edition a beaucoup fait parler de lui et pas qu'en bien. Si les premières critiques étaient plutôt focalisées sur le design et les choix artistiques des développeurs, la suite était en revanche beaucoup moins discutable.

Comme vous en avez sûrement entendu parler, une pluie de bugs était malheureusement présente sur les trois jeux et sur toutes les plateformes. Rockstar s'est bien évidemment excusé et a promis plusieurs corrections dans un futur proche.



Et bien cela n'aura pas tardé car depuis hier soir, il est possible de télécharger une nouvelle mise à jour assez conséquente qui permet de corriger énormément de problèmes. Toutes les plateformes sont concernées sauf la Nintendo Switch qui devra patienter encore un peu. Chaque jeu dispose de son patch avec une taille comprise entre 3 Go (GTA III) et 18 Go (GTA San Andreas) sur PlayStation.



Voici la liste des bugs corrigés sur toutes les plateformes :

Améliorations de la stabilité

Ajout de la caméra cinématique, qui peut être basculée en parcourant les modes de caméra en jeu

Correction d'un certain nombre de fautes d'orthographe sur l'art de la texture/la signalisation

Correction d'un certain nombre de cas où la pluie apparaissait à l'intérieur pendant les cinématiques



Si vous souhaitez connaître tous les bugs un par un et pour chaque plateforme, nous vous invitons à vous rendre sur le communiqué de Rockstar, très bien détaillé.



Pour finir, sachez que la version physique de GTA Trilogy va prendre un peu de retard. De base prévue pour le 6 décembre, il faudra finalement patienter jusqu'au 17 décembre soit onze jours supplémentaires.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.



Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.



Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la — Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021

Par ailleurs, le tweet de Rockstar reconfirme bien les doutes du départ à savoir qu'il ne devrait pas y avoir de version physique PS5. Si le jeu PS4 devrait être compatible, le boîtier aux couleurs de la PS5 n'existera pas, dommage...