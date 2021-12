Google Pixel Watch : un design rond sans bord ?

Si la concurrence sur le marché des montres connectées est extrêmement agressive à coup de fonctionnalités santé révolutionnaire et de prix toujours plus accessibles, cela ne fait pas peur à Google qui est persuadé qu'une Google Pixel Watch pourrait facilement trouver sa place ! De nouvelles rumeurs venant de Business Insider affirment que la firme de Moutain View est en train de travailler sur une "petite bombe" à venir dans le secteur des montres connectées.

La Google Pixel Watch en 2022 ?

L'Apple Watch aurait-elle du souci à se faire ? Après un troisième trimestre en légère souffrance à cause de la Galaxy Watch 4 de Samsung, la montre connectée d'Apple pourrait à nouveau se retrouver face à un poids lourd !

En effet, les ingénieurs de Google se concentrent depuis plus d'un an sur un projet inédit qui pourrait bientôt voir le jour, ce projet s'appelle Rohan, en réalité il s'agit de la première montre connectée sous l'étiquette "Pixel".



D'après le rapport, Google aurait misé sur un design complètement à l'opposé de l'Apple Watch, l'écran serait rond (comme une montre suisse) et ne possèderait aucun bord. L'entreprise souhaiterait exporter la tendance des écrans sans bords sur smartphone pour sa smartwatch.

Google Pixel Watch concept Jon Prosser

Au niveau du système d'exploitation, Google aurait pour ambition d'utiliser son wearOS qu'on retrouve déjà sur la majorité des montres connectées commercialisées dans le monde. Cependant, la version de wearOS qu'on aura sur la Google Pixel Watch sera complètement différente de ce qu'on connait déjà, l'entreprise voudrait offrir un logiciel conçu sur-mesure. Autrement dit, Google a pour objectif de proposer une expérience similaire à l'Apple Watch et watchOS : développer un logiciel en homogénéité avec le matériel.

Le savoir-faire Fitbit au cœur du projet Google Pixel Watch

En novembre 2019, Google a racheté Fitbit pour la coquette somme de 2,1 milliards de dollars. L'entreprise fondée en 2007 a rapidement accepté cette proposition, c'était le moment parfait pour un rachat, surtout sur un marché qui devenait toujours plus compliqué à cause de l'Apple Watch.



Avec cette acquisition, Google a récupéré un grand catalogue de produits, une base de clients fidèles, un grand écosystème, mais aussi une équipe très motivée avec énormément de connaissance dans les moniteurs d'activité physique et les objets connectés en général.

Selon le rapport, Google exploiterait tout le savoir de l'équipe Fitbit pour concevoir sa Google Pixel Watch. N'oublions pas que cette aide est précieuse, car la firme de Moutain View a une expérience limitée en ce qui concerne les technologies dans les montres connectées, son niveau d'expertise se penche plutôt du côté logiciel avec wearOS.



Le challenge est compliqué pour Google, car la barre est déjà placée très haute avec des montres connectées haut de gamme comme l'Apple Watch Series 7, la Huawei Watch GT 2 Pro, la Galaxy Watch 4 ou encore l'Amazfit GTR.