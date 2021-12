Révolutionnaire : Apple travaille sur un écran de MacBook qui s'incline automatiquement

Sortir l'innovation de demain ? Tel est l'objectif que fixe Apple aux équipes qui conçoivent ses produits. Une technologie révolutionnaire qui pourrait venir sur les prochaines générations de MacBook Pro fait le buzz après une divulgation publique par le registre de l'USPTO aux États-Unis. Découvrez le brevet déposé par Apple !

Une inclinaison automatique de l'écran de votre MacBook Pro ?

Pour connaître l'une des futures nouveautés à venir sur un produit Apple, il n'y a rien de plus efficace que d'observer les dépôts de brevet que fait Apple pour protéger ses innovations logicielles et matérielles.

Un récent brevet a attiré notre attention, celui-ci concerne une future génération de MacBook Pro dans un avenir proche. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité qui optimiserait les performances de l'ordinateur portable, mais plutôt qui améliorerait votre confort d'utilisation.



À l'heure actuelle, quand vous vous servez de votre MacBook Pro, vous devez gérer par vous-même l'inclinaison de votre écran. Celle-ci ne sera logiquement pas la même si vous êtes assis à un bureau ou allongé dans votre lit devant une série sur Netflix.

L'idée d'Apple serait de permettre une inclinaison automatique. Les utilisateurs auraient toujours la possibilité de régler manuellement l'inclinaison de leur écran, mais pourraient aussi faire appel à un réglage autonome.

Dans le brevet, Apple explique que grâce à un système de détection optique intégré dans l'encoche du MacBook Pro, l'ordinateur pourrait comprendre votre façon de regarder l'écran et adapter l'angle de vision pour vous offrir la meilleure expérience utilisateur.



Ce fameux système de détection fonctionnerait en permanence et serait suspendu quand le MacBook Pro passe en veille ou s'éteint. Mieux encore, Apple mentionne une ouverture automatique de l'ordinateur lorsque celui-ci est fermé.

Imaginez-vous commencer votre journée de travail, vous approcher de votre MacBook Pro, tapoter sur le dessus et le voir s'ouvrir tout seul sans aucune action de votre part !

C'est presque irréaliste tellement que ça pourrait être pratique et agréable.

Un système difficile à concevoir

Expliqué comme cela, cette avancée paraît simple à concevoir, cependant ce qui est délicat, c'est au niveau des charnières. Le mécanisme d'ouverture d'un MacBook Pro est déjà sensible en manuel puisqu'il faut que le Mac encaisse une ouverture rapide comme lente, mais si en plus celle-ci est automatique, cela ajoute une difficulté supplémentaire.



Dans le brevet, Apple affirme ne pas avoir encore trouvé les charnières "parfaites", mais expérimente dans ses laboratoires en interne plusieurs types de charnières afin de sélectionner celles qui sécuriseront le plus l'ouverture des MacBook Pro.

L'objectif prioritaire est que le service technique ne soit pas débordé comme pour les problèmes avec le clavier papillon !