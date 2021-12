Apple TV+ : Chris O'Dowd va rejoindre le casting de la série comique Big Door Prize

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Une multitude de créations originales Apple TV+ sont en préparation pour 2022, la firme de Cupertino a décidé de jouer sur toutes les thématiques en proposant des programmes pour les amateurs de thrillers, de drames ou encore de comédies. Le média américain Variety vient d'avoir une nouvelle information à propos d'une future série baptisée "Big Door Prize".

Chris O'Dowd rejoint le casting

Imaginez-vous habiter dans une petite ville de campagne où tout le monde se connait et discute ensemble. Un jour, dans l'épicerie du coin, une étrange machine fait son apparition, personne ne sait qui l'a déposé et encore moins d'où elle provient.

Cette machine à un don magique et inexplicable, elle est capable de prédire le destin de n'importe quelle personne qui s'installe devant elle !

Allez-vous gagner au loto ? Allez-vous bientôt vous marier ? Aurez-vous une promotion à votre travail ? Cette machine sait tout de votre destin et vous le dit directement dès que vous lui demandez.



Voici l'histoire qui se cache derrière "Big Door Prize", une série comique qui sera prochainement disponible sur Apple TV+.

Dans le casting de ce futur programme, on vient d'apprendre que Chris O'Dowd jouera le rôle de Dusty, un professeur d'école droit dans ses baskets, qui a toujours le sourire et le moral, mais qui a une vie trop sûre et prévisible. Le genre de quotidien ennuyant qui se ressemble jour après jour !

Quand Dusty va interagir avec la machine qui se trouve dans l'épicerie, il va remettre toute sa vie en question. Est-ce qu'il a fait les bons choix ? Est-ce qu'il aurait pu avoir une meilleure carrière ? Cette machine magique va le tourmenter...



Si le nom Chris O'Dowd ne vous dit rien, il s'agit d'un acteur qui a participé à de nombreux films et séries populaires aux États-Unis, on pense par exemple à Le Grand jeu, State of the Union ou encore Get Shorty.

La série sera composée d'une première saison de 10 épisodes, on retrouvera en producteur exécutif et showrunner David West Read (Schitt's Creek). À noter que Big Door Prize est une série basée sur le roman «Walsh» qui a rencontré beaucoup de succès en librairie.



