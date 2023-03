Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série The Big Door Prize

Vous aimez les séries où votre curiosité est mise à rude épreuve, où les rebondissements sont nombreux et où le fantastique vous en met plein les yeux ? Vous allez probablement adorer la série The Big Door Prize qui débarque prochainement sur Apple TV+. Après plusieurs mois d'attente, on en sait plus sur le casting, la date de sortie et Apple propose même une bande-annonce !

Découvrez The Big Door Prize

Apple TV+ a annoncé une nouvelle série à venir sur son service de streaming. Intitulée "The Big Door Prize", elle est basée sur le roman éponyme de M.O. Walsh et promet un scénario fantastique qui éveillera la curiosité des téléspectateurs. Dans "The Big Door Prize", l'histoire commence lorsqu'une mystérieuse machine atterrit dans l'épicerie d'un petit village. Personne ne sait qui l'a déposé ni d'où elle provient, mais tout le monde veut absolument savoir à quoi elle sert. Cette machine a un don magique et inexplicable : elle est capable de prédire le destin de n'importe quelle personne qui s'installe devant elle.



Allez-vous gagner au loto ? Allez-vous bientôt vous marier ? Aurez-vous une promotion à votre travail ? Cette machine sait tout de votre destin et vous le dit directement dès que vous lui demandez.

La série proposera un casting de star composé de Chris O’Dowd, Gabrielle Dennis, Ally Maki, Sammy Fourlas, Josh Segarra, Damon Gupton, Crystal Fox et Djouliet Amara.

À la production, on retrouvera David West Read (Schitt's Creek), Miky Lee (Snowpiercer), Young Kyun Kim (Little Women) ou encore David Ellison (Altered Carbon).



La première saison de la série sera disponible en exclusivité mondiale sur Apple TV+ dès le 29 mars 2023 avec un nouvel épisode chaque semaine, les abonnés pourront profiter de 10 épisodes au total. Si le succès est au rendez-vous, Apple signera probablement une seconde saison, mais pour cela, il faudra avoir un peu de patience !



Apple TV+ est disponible à 6,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine sur tous les produits Apple, les téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.

