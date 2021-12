Hans Zimmer loue les qualités de l'Audio Spatial d'Apple

Hans Zimmer s'est adonné au jeu de l'interview dans une émission diffusée sur Apple Music. L'occasion de revenir sur des moments forts de sa carrière mais également sur son sentiment au sujet de la fonction Audio Spatial produite par Apple. A priori, il en est fan.

Le célèbre Hans Zimmer, compositeur de musique pour les films, a été récemment interviewé pour une émission sur Apple Music présentée par Zane Low. Lors de cet entretien, l'animateur radio est avant tout resté concentré sur la carrière de Zimmer mais il est venu un moment où ils ont débattu de la fonction Spatial Audio.

Un peu comme nous tous, Zimmer a reconnu qu'Apple avait fait du très bon travail et que le rendu était saisissant à certains moments. Il a carrément déclaré qu'il voudrait refaire toutes ses compositions avec cette technologie tant elle apporte un plus au niveau de l'écoute.

Ces écouteurs sont arrivés chez moi, je les ai mis et j'ai soudain réalisé : Oh, nous pouvons faire de l'immersion. Nous pouvons faire du Dolby Atmos. Nous pouvons faire tout cela.



J'ai donc téléphoné à mes amis de Dolby et je leur dis : Nous devons le faire. Je veux refaire toute la bande originale et je veux certainement refaire les CD et je veux faire toute cette expérience immersive.