How I Met Your Father : la première bande-annonce du spin-off est là

Hier à 23:10 (Màj hier à 23:10)

Vidéo / Applications iPhone

Guillaume Gabriel

Réagir



Les enfants, vous ai-je déjà raconté comment j'ai rencontré votre mère ? Cette phrase, si vous regardez un minimum la télévision, vous l'avez déjà certainement entendu. Vous l'aurez compris, je parle de la célèbre série télévisée How I Met Your Mother. Le synopsis ? Ted Mosby raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère en se remémorant ses jeunes années avec ses amis.

Véritable carton dans le monde entier, les créateurs ont alors décidé de redonner vie à la création en annonçant un spin-off qui mettra en avant une nouvelle héroïne avec les armes actuelles : applications de rencontres et tutti quanti. Voici la première bande-annonce de How I Met Your Father :

How I Met Your Father se montre en vidéo

Créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, la nouvelle sitcom How I Met Your Father montre ses premières images au travers d'une bande-annonce. Hilary Duff interprètera le rôle de la jeune Sophie, à la recherche du grand amour, entouré de ses amis dont Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma.



La première saison de How I Met Your Father sera composée de 10 épisodes de 26 minutes et devrait être diffusée à partir du 18 janvier 2022 sur la plate-forme américaine Hulu.