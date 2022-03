Découvrez la bande-annonce de Miss Marvel, la première super-héroïne musulmane (Disney+)

Depuis que Disney+ est disponible, le groupe a mis les bouchées doubles dans les créations originales Disney, Pixar et Marvel. L'une des futures pépites à venir s'appelle "Miss Marvel", la série mettra en avant la jeune actrice Iman Vellani et sera disponible dès le 8 juin en exclusivité sur Disney+ dans le monde entier.

Une histoire centrée autour de l'héroïne Kamala Khan

Disney nous l'a promis, les ajouts de contenus originaux vont être nombreux cette année sur Disney+, comme le révèle une récente annonce, l'univers Marvel va accueillir une nouvelle héroïne dans le cadre d'une série exclusive et inédite qui s'appellera "Miss Marvel".



Dans ce programme, on retrouvera le premier super-héros musulman de l'univers Marvel. L'actrice Iman Vellani qui commence tout juste sa carrière incarnera le rôle de Kamala Khan, un personnage d'origine pakistanaise et américaine qui nous vient tout droit des Marvel Comics.

Pour donner un avant-goût de cette future série, Disney+ a partagé la synopsis de la première saison :

Kamala Khan alias Miss Marvel est une adolescente américaine de confession musulmane, qui vit à Jersey City. Grande amatrice de jeux vidéo et insatiable rédactrice de fan-fiction, elle adore les super-héros, qui enflamment son imagination (surtout Captain Marvel). Mais elle peine à trouver sa place à la maison comme au lycée, jusqu’à ce qu’elle se découvre des superpouvoirs, semblables à ceux de ses héros. Elle se dit alors, peut-être de manière un peu prématurée, que tout va s’arranger…

En plus d'être présente dans la série Miss Marvel sur Disney+, la jeune actrice Iman Vellani jouera également dans le film The Marvels qui sortira dans les salles dès le 17 février 2023.

À seulement 19 ans, Vellani commence directement sa carrière d'actrice dans la cour des grands en débutant dans deux productions Marvel, la première dans l'univers du streaming et la seconde dans le monde du cinéma !

Toujours dans l'esprit Marvel, dès demain, les abonnés Disney+ retrouveront les séries Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage qui étaient auparavant dans le catalogue de Netflix. Cette stratégie avait été annoncée il y a plusieurs mois, ces programmes sous l'entité Marvel devaient tôt ou tard rejoindre le service Disney+.

C'est une bonne nouvelle pour les abonnés qui voulaient voir ces séries tout en évitant les contraintes les prix excessifs des forfaits Netflix.



