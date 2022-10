Apple TV+ : découvrez la bande-annonce de la saison 2 de Slow Horses

Vous avez été nombreux à regarder les épisodes de la première saison de Slow Horses sur Apple TV+, face à ce succès flagrant, Apple a bien évidemment renouvelé sa série pour une seconde saison. À l'occasion de l'arrivée prochaine de la suite de Slow Horses, Apple partage la bande-annonce sur YouTube !

Rendez-vous le 2 décembre

À un peu plus d'un mois de la disponibilité des premiers épisodes de la saison 2 de Slow Horses, Apple publie les premières images dans une bande-annonce officielle. Pour rappel, cette série britannique suit des agents du renseignement qui sont envoyés dans un département assez spécial... Le type de service où on met tous les "boulets" qui ont raté d'importantes missions à cause d'un manque de réflexion et de logique.



Dans le casting de la saison 2, vous retrouverez toujours Gary Oldman (qui joue le rôle de Jackson Lamb), Jack Lowden (qui interprète River Cartwright), Kristin Scott Thomas (dans le rôle de Diana Taverner) et l'incontournable actrice de la série Bates Motel Olivia Cooke (qui reprendra son rôle de Sid Baker).



Parmi les nouveaux acteurs qui rejoignent la saison 2, il y a Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders et La Guerre des Mondes) ainsi que Kadiff Kirwan (Intimidation).

Voici comment Apple présente la saison 2 de Slow Horses :

Dans la deuxième saison, des secrets de la guerre froide longtemps enterrés émergent qui menacent d'apporter un carnage dans les rues de Londres. Lorsqu'une liaison avec des méchants russes prend une tournure fatale, nos malheureux héros doivent surmonter leurs échecs individuels et élever leur jeu d'espionnage dans une course pour éviter un incident catastrophique.

La série est produite par See-Saw Films et adaptée pour la télévision par Will Smith (« Veep »). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith et Graham Yost sont les producteurs exécutifs de la série. La deuxième saison est réalisée par Jeremy Lovering.



Rendez-vous le 2 décembre 2022 pour le lancement de la saison 2 de Slow Horses. Comme à son habitude, Apple privilégiera l'ajout d'un épisode par semaine, mais vous pourrez découvrir les deux premiers épisodes directement. Comme pour la première saison, les abonnés Apple TV+ pourront profiter de 6 épisodes.



Découvrez ci-dessous la bande-annonce en VF.