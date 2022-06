Voici la première bande-annonce de la série thriller "Surface"

Apple TV+ présente la bande-annonce du nouveau thriller psychologique " Surface ", avec Gugu Mbatha-Raw dans le rôle principal. La nouvelle série de la créatrice Veronica West, produite par Apple Studios et Hello Sunshine, sera diffusée pour la première fois le vendredi 29 juillet, soit dans un mois environ.

Une nouvelle série à venir sur  TV+

Apple TV+ avait dévoilé début juin sa série "Surface", un thriller psychologique en huit épisodes signé Veronica West ("High Fidelity"), qui fera ses débuts mondiaux avec les trois premiers épisodes le vendredi 29 juillet 2022 sur Apple TV+, suivis d'un nouvel épisode chaque vendredi. Cette fois, il s'agit de découvrir le premier trailer vidéo :

Située dans le quartier chic de San Francisco, "Surface" met en vedette Gugu Mbatha-Raw, qui est également productrice exécutive, dans le rôle de Sophie, une femme qui a subi un traumatisme crânien qui l'a laissée avec une perte de mémoire extrême, probablement à la suite d'une tentative de suicide. Alors que Sophie se lance dans une quête pour recoller les morceaux de sa vie avec l'aide de son mari et de ses amis, elle commence à se demander si la vérité qu'on lui dit n'est pas en fait celle qu'elle a vécue.

À travers des rebondissements et un triangle amoureux inattendu, ce thriller sexy et élevé pose la question suivante : Et si vous vous réveilliez un jour sans connaître vos propres secrets ? "Surface" est une histoire de découverte de soi qui se demande si nous sommes préprogrammés pour devenir ce que nous sommes, ou si nous choisissons notre propre identité.

Le casting aux côtés de Mbatha-Raw comprend Oliver Jackson-Cohen ("The Haunting of Hill House"), Stephan James ("If Beale Street Could Talk"), Ari Graynor ("I'm Dying Up Here"), Marianne Jean-Baptiste ("Secrets & Lies"), nominée aux Oscars, François Arnaud ("I Killed My Mother") et Millie Brady ("Pride and Prejudice and Zombies").



"Surface" est produit pour Apple TV+ par Apple Studios et Hello Sunshine. Veronica West, qui a créé et écrit la série originale, est également producteur exécutif et showrunner. Reese Witherspoon et Lauren Neustadter assurent la production exécutive pour le compte de Hello Sunshine. Les épisodes ont été réalisés par Sam Miller, Kevin Sullivan, Jennifer Morrison et Tucker Gates.