Gurman "croit fermement" qu'Apple lancera un nouvel écran externe

En présentant son écran Pro Display XDR fin 2019, Apple a frappé un grand coup sur le marché : avec un écran Retina 6K de 32 pouces et un maximum de 1 600 nits de luminosité, la Pomme s'est adressée directement aux professionnels de l'image et de la vidéo. Seul bémol, le petit bijou reste inaccessible pour le commun des mortels avec un prix débutant à 5 499,00€.

Mais, selon l'excellent journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, la firme de Cupertino aurait prévu de commercialiser un nouvel écran externe pour ses derniers Mac, plus accessible que son grand frère.

Dans la section Q&R de la dernière newsletter de Mark Gurman, Power On, le journaliste explique qu'il "croit fermement" qu'Apple va "lancer un nouvel écran externe pour ses derniers Mac".

Je crois fermement [qu'Apple va lancer un nouvel écran externe pour ses derniers Mac] Un écran moins cher, je pense, serait un excellent vendeur pour ceux qui cherchent à ajouter un écran plus grand à leur nouveau MacBook Pro sans dépenser l'équivalent de l'acompte d'une voiture de luxe pour le Pro Display XDR. À ce stade, le coût de fabrication de ce moniteur a probablement baissé, et avec quelques ajustements et peut-être une légère baisse de la luminosité, Apple pourrait être en mesure d'obtenir un moniteur de qualité similaire (à une taille légèrement plus petite) à environ la moitié du prix. À propos, il est toujours hilarant de voir qu'Apple a essayé de justifier le prix du moniteur actuel en le comparant à un moniteur de référence de 43 000 $ de qualité Hollywoodienne.