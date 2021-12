TikTok se lance dans la livraison de nourriture

On ne peut pas le nier, si on devait élire une star des réseaux sociaux et des applications mobiles, ce serait tout logiquement que notre choix se porterait vers TikTok (v22.1.0, 450 Mo, iOS 9.3). Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de cette dernière, on parle d'un espace où il est possible de publier de courtes vidéos, un peu comme le faisait Vine à l'époque.

Berceau des défis les plus déjantés et repaire des créateurs originaux, TikTok est capable de créer des buzz internationaux. Et il semblerait que la société veuille aller encore plus loin en lançant un service de livraison de nourriture, pour appuyer les vidéos mettant en avant des plats et des marques.

TikTok lance son service de livraison aux États-Unis

Oui, vous avez bien lu : TikTok lance donc TikTok Kitchen, un service de livraison de nourriture aux États-Unis. Pour ce faire, le réseau social s'est appuyé sur Virtual Dining Concepts, et tous deux veulent transformer les plats des vidéos TikTok populaires en plats réels que les utilisateurs peuvent commander.



Ce sera en 2022 que la prouesse sera possible, en débutant par 300 villes américaines, avant de franchir un cap pour passer à 1 000 sites d'ici la fin de l'année prochaine. Il sera ainsi possible de commander des pâtes à la feta cuites au four, un smash burger ou encore des chips de pâtes.

Les recettes des ventes de TikTok Kitchen serviront à la fois à soutenir les créateurs qui ont inspiré le menu et à encourager et aider d'autres créateurs à s'exprimer sur la plateforme, conformément à la mission de TikTok, qui est d'inspirer la créativité et d'apporter de la joie à ses utilisateurs



TikTok Kitchen devrait être lancé en mars 2022. Alors, selon vous, bonne ou mauvaise idée ?

