Siri n'est plus capable de noter une chanson Apple Music sur iOS 15

Il y a 2 heures

Siri / iOS

Alban Martin

Siri semble avoir perdu la capacité de noter des chansons jouées dans l'application Apple Music dans iOS 15 et les versions ultérieures, selon les retours de plusieurs utilisateurs. Il n'est pas clair si il s'agit d'un bug ou d'un changement volontaire.

Régression ou évolution volontaire ? Telle est la question

Lorsque vous écoutez une chanson depuis l'application Apple Music sur l'iPhone et l'iPad, il était jusqu'à présent possible de demander à Siri de "noter cette chanson avec X étoiles", ce que l'assistant virtuel faisait sans problème.



Cette possibilité de notation avec Siri a été introduite il y a longtemps, avec iOS 8. Les utilisateurs s'appuient généralement sur cette fonction pour attribuer une note aux chansons de leur bibliothèque lorsqu'ils écoutent en mode mains libres via CarPlay, ou lorsqu'ils portent des AirPods par exemple.



Pourtant, des rapports sur Reddit et sur les forums de support Apple suggèrent que la fonction n'est plus accessible depuis iOS 15. Même la dernière version iOS 15.2, publiée en décembre, ne rectifie pas le tir. Au lieu d'exécuter la demande, Siri répond par "Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire cela", ou une variante de cette réponse.

Si la firme n'a rien communiqué à ce propos, il faut se rappeler qu'iOS 15 avait modifié l'assistant virtuel en ajoutant quelques capacités comme la possibilité de répondre à certaines requêtes sans connexion Internet, mais aussi en supprimant plusieurs action tierces.



Plus récemment, dans iOS 15.2, la société a introduit un nouveau plan vocal Apple Music qui s'appuie exclusivement sur Siri pour la lecture de la musique et l'interaction avec l'utilisateur.



On ignore pour l'instant si l'un ou l'autre de ces changements est à l'origine de l'incapacité de Siri à classer les chansons à la demande, nous mettrons à jour l'article si Apple réagit à ce constat.