Déjà 15 ans que l'iPhone est parmi nous !

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

Une présentation le 9 janvier 2007 et une sortie officielle le 29 juin 2007, tel est le destin du premier iPhone à avoir existé sur cette planète. Une révolution dans le domaine qui continue de perdurer quinze longues années plus tard.

L'iPhone d'Apple : 15 ans déjà !

Ce week-end et plus particulièrement ce dimanche avait une saveur particulière du côté d'Apple. Ce 9 janvier 2022 est un jour que l'on n'oubliera jamais car cela fait exactement 15 ans que le tout premier iPhone a été présenté au monde entier.

Et oui, c'est bien le 9 janvier 2007 que l'iPhone premier du nom a fait son coming out ! Au-delà du fait que cela ne nous rajeunit pas, on était surtout loin de se douter que quinze ans plus tard, Apple serait l'entreprise la plus valorisée en bourse au monde à hauteur de 3000 milliards de dollars et que l'iPhone serait l'un des smartphones les plus vendus à travers la planète.



Un parcours historique dans le monde de la technologie qui aurait de quoi en rendre jaloux plus d'un et qui aurait par-dessus tout rendu fier notre cher Steve Jobs parti trop tôt le 5 octobre 2011. Le légendaire Steve Jobs qui était d'ailleurs celui qui a présenté sur scène ce premier modèle jugé comme une révolution dans le monde des smartphones à son époque.



Pour célébrer ce moment iconique dans l'histoire de la marque, quoi de mieux que de le revivre en images. Voici donc la vidéo complète d'une prise de parole qui restera dans l'histoire avec la présentation de "l'iPhone 1" par Steve Jobs en personne dans la ville de Moscone West à San Francisco.



On préfère vous prévenir tout de suite, vous risquez de prendre un coup de vieux en visionnant les images. Par ailleurs, cela permet également de se rendre compte à quel point la technologie a progressé d'une manière stratosphérique en seulement si peu d'années. Que sait ce que l'avenir nous réserve pour les quinze prochaines années à venir...