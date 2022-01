En 2021, les utilisateurs ont téléchargé 435 000 apps par minute

Il y a 47 min

Services Apple

Medhi Naitmazi

1



Selon le dernier rapport d'App Annie, la société d'analyse spécialisée sur les magasins d'applications, le nombre d'applications valant au moins un milliard de dollars est désormais à deux chiffres. Le nombre d'applications ayant rapporté plus de 100 millions de dollars l'année dernière est également en forte progression puisqu'il a triplé.



Parmi les faits marquants de l'année écoulée, on note que les utilisateurs continuent également à passer plus de temps à utiliser des applications qu'à regarder la télévision et que le nombre de téléchargements est tout simplement vertigineux.

Les chiffres fous de l'année 2021

Voici le résumé du rapport annuel d'App Annie :

Le temps passé dans les applications mobiles est plus important que jamais, atteignant 4,8 heures par jour dans les marchés les plus mobiles.

dans les marchés les plus mobiles. Les consommateurs transfèrent leur attention et leur porte-monnaie vers le mobile : plus de 320 000 dollars ont transité par les magasins d'applications chaque minute en 2021, soit une augmentation de près de 20 % par rapport aux précédents records de 2020.

ont transité par les magasins d'applications en 2021, soit une augmentation de près de 20 % par rapport aux précédents records de 2020. Les services mobiles, qu'il s'agisse de nouveaux venus ou d'acteurs enracinés, restent très demandés, les consommateurs du monde entier téléchargeant plus de 435 000 applications par minute .

. Les annonceurs prennent note de la large portée et de l'engagement profond des applications mobiles, les dépenses publicitaires mobiles étant en passe d'atteindre 350 milliards de dollars en 2022, après avoir dépassé 295 milliards de dollars en 2021.

Les applications ultra rentables se multiplient

Voici les passages les plus intéressants de l'analyste d'App Annie, notamment sur les applications les plus lucratives :

Aux États-Unis, les effets persistants de la pandémie de COVID-19 ont obligé les utilisateurs à faire des achats, à travailler, à apprendre, à jouer et à se divertir depuis chez eux au cours de l'année écoulée. Cela a entraîné une croissance "phénoménale" des dépenses de consommation, selon App Annie, puisque le marché a ajouté 43 milliards de dollars en 2021, soit 10,4 milliards de dollars de plus qu'en 2020, ce qui équivaut à une croissance de 30 % en glissement annuel - plus élevée que la moyenne mondiale.



Dans le haut de gamme des dépenses des consommateurs, 233 applications et jeux ont rapporté plus de 100 millions de dollars en 2021, et 13 titres ont généré plus d'un milliard de dollars. Ce chiffre est en hausse de 20 % par rapport à 2020, année où 193 applications et jeux avaient franchi la barre des 100 millions de dollars et où seulement 8 titres avaient dépassé le milliard de dollars par an.

Le rapport de l'année dernière montrait que les consommateurs américains passaient plus de temps à utiliser des applications qu'à regarder la télévision, et l'écart entre les deux s'est encore creusé en 2021.

Le rapport indique que l'Américain moyen regarde 3,1 heures de télévision par jour, par exemple, mais qu'au cours de l'année écoulée, il a passé 4,1 heures sur son appareil mobile.

Ce chiffre est à comparer aux 3,7 heures passées devant la télévision et aux 4 heures passées sur des applications l'année précédente.

Et ils ne sont même pas les plus gros utilisateurs de mobiles au monde. Sur des marchés comme le Brésil, l'Indonésie et la Corée du Sud, les utilisateurs ont dépassé les 5 heures par jour dans les apps mobiles en 2021.

Sur les 10 principaux marchés analysés dans l'étude, le temps moyen passé dans les apps a dépassé 4 heures, 48 minutes en 2021 - soit une hausse de 30 % par rapport à 2019. Ce chiffre inclut les moyennes du Brésil, de l'Indonésie, de la Corée du Sud, du Mexique, de l'Inde, du Japon, de la Turquie, de Singapour, du Canada, des États-Unis, de la Russie, du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Argentine, de la France, de l'Allemagne et de la Chine réunis. Nous faisons en effet partie des pays les plus accrocs aux écrans...



Enfin, comme on pouvait s'y attendre, la popularité des applications varie selon les générations :

Aux États-Unis, les applications les plus utilisées par la génération Z sont Instagram, TikTok, Snapchat et Netflix. Les Millennials, quant à eux, préfèrent Facebook, Messenger, Amazon et WhatsApp. La génération X, qui est désormais regroupée dans la catégorie des baby-boomers (ack !), utilise The Weather Channel, Amazon Alexa, NewsBreak et Ring.

Et vous, l'application Temps d'écran d'Apple vous indique combien d'heures passées par jour en moyenne devant votre iPhone ?