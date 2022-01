Apple TV+ : 4 nouveaux acteurs rejoignent la série Bad Monkey

Il y a 1 heure

William Teixeira

Il y a tout juste 5 mois, Apple annonçait une nouvelle série baptisée "Bad Monkey". Même si le communiqué ne donnait que peu d'informations, on apprenait tout de même que le scénariste et producteur exécutif serait Bill Lawrence (Ted Lasso) et que la série mettrait en vedette l'acteur Vince Vaughn (Delevery Man).

Voici les acteurs qui rejoignent la série

Produit par Apple Studios et Warner Bros Télévision, Bad Monkey est déjà considéré comme l'une des séries événements à venir en 2022 sur le service de streaming d'Apple. Cette nouvelle création originale est basée sur le roman du même nom de Carl Hiaasen qui est sorti dans les librairies en 2014 et qui a rencontré un grand succès auprès des lecteurs.

Dans son dernier communiqué, Apple a partagé une courte synopsis sur la série Bad Monkey :

"Bad Monkey" raconte l'histoire d'Andrew Yancy (joué par Vaughn), un ancien détective rétrogradé en inspecteur de restaurants dans le sud de la Floride. Un bras coupé trouvé par un touriste qui pêchait entraîne Yancy dans le monde de la cupidité et de la corruption qui décime la terre et l'environnement en Floride et aux Bahamas. Et oui, il y a un singe.

Selon les dernières informations obtenues en exclusivité par Patently Apple, on apprend que la firme de Cupertino a fait appel à quatre nouveaux acteurs pour sa future série.

Vous retrouverez dans le casting :

Ana Villafañe (New Amsterdam)

Elle incarnera le rôle de Rosa, une médecin légiste de Miami qui commence à se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas faite pour son travail, elle est donc heureuse d'abandonner son poste et d'aider Yancy à essayer de comprendre l'histoire du bras sectionné qu'il apporte dans son laboratoire.

Il jouera le personnage de Christopher, le mystérieux petit ami d'Eve (Hagner) Stripling dont le mari est mort dans des circonstances suspectes.

Il sera dans la peau d'un jeune pêcheur bahamien aux manières douces qui est forcé d'agir lorsqu'un mystérieux homme d'affaires rase au bulldozer sa maison familiale pour commencer la construction d'une station balnéaire chic.

Il incarnera le rôle de Rogelio, un détective de la police de Key West qui vient voir son meilleur ami et ex-partenaire, Andrew Yancy, avec une mission qui change sa vie. Cela complique encore le fait que le mari de Rogelio soit également l'avocat de Yancy.

Vous l'aurez compris, la série Bad Monkey va avoir un solide casting et une passionnante histoire qui va vous faire enchainer les épisodes les uns après les autres.

Pour le moment, Apple ne communique toujours pas de date concernant la disponibilité de cette future série. De nouvelles informations devraient arriver dans les prochains mois, il y a de fortes probabilités que Bad Monkey débarque en 2022.



