Apple TV+ : voici les acteurs sélectionnés pour la saison 2 de la série The Afterparty

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Disponible depuis 3 mois sur Apple TV+, la série originale The Afterparty a rapidement rencontré le succès qu'espérait Apple, les abonnés ont été nombreux à lancer le premier épisode puis à enchainer tous les autres de la première saison. Qui dit réussite, dit forcément renouvellement. Depuis 2 mois, nous savons que la série aura une seconde saison, cependant on ne savait pas quels acteurs allaient rejoindre le casting !

Comme d'habitude, on pourra s'attendre à du casting haut de gamme

Alors que la saison 1 s'est récemment terminée, Apple travaille déjà sur la suite de la série The Afterparty, un contenu qui a attiré beaucoup d'adolescents sur Apple TV+, le programme vise essentiellement ce type de profil.

Comme le révèle un rapport de Deadline, la liste des acteurs qui participeront à la seconde saison a déjà fuité, voici les personnalités que vous pourrez retrouver dans les prochains épisodes :

Elizabeth Perkins (This is Us et Truth be Told)

Zach Woods (Silicon Valley et S.O.S Fantômes)

Poppy Liu (New Amsterdam et New York Unité Spéciale)

Paul Walter Hauser (Songbird et Disney Cruella)

Anna Konkle (New Girl et Rosewood)

Jack Whitehall (Jungle Cruise et Bad Education)

Vivian Wu (Away et Grey's Anatomy : Station 19)

​​​​​Selon les informations obtenues, la saison 2 ressemblera beaucoup à la première, mais cette fois-ci, cela n'aura pas lieu dans le cadre d'une soirée entre anciens camarades de classe du secondaire :

La saison 2 tournera autour d'un meurtre lors d'un mariage. Richardson, rejoint par Chao, reprenant leurs rôles respectifs en tant qu'Aniq et Zoé, assumera les tâches principales de résolution du crime, avec Haddish de retour en tant que détective Danner.

Pour rappel, la première saison abordait l'histoire d'anciens élèves d'un lycée qui se retrouvait 15 ans plus tard pour se remémorer les bons moments au cours d'une soirée.



Cependant, la soirée chez lui ne va pas se passer comme prévu, l'artiste va être poussé dans le vide en haut d'une falaise depuis la terrasse de sa maison. Chaque épisode de la première saison s'intéresse à la vision de toutes les personnes qui sont venues à son "afterparty".



La seconde saison de The Afterparty comportera 10 épisodes de la même durée que ceux de la première saison, la date de disponibilité des futurs épisodes n'a pas encore fuité, mais on peut espérer un lancement vers la fin de l'année ou début 2023.