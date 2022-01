Apple TV+ : le film "The Beanie Bubble" arrive bientôt

Derrière les créations originales Apple qui sont disponibles sur Apple TV+, vous retrouvez le plus souvent la participation d'Apple Studios, mais aussi d'autres sociétés de production. C'est le cas pour le film The Beanie Bubble qui sera prochainement mis en ligne sur le service de streaming d'Apple. Apple s'est associé à Imagine Features pour cette nouvelle création qui promet d'être exceptionnelle !

Découvrez The Beanie Bubble

Les abonnés Apple TV+ vont bientôt profiter d'un nouveau film à gros budget, la firme de Cupertino a annoncé à travers un communiqué avoir acquis les droits exclusifs de The Beanie Bubble. Le film sera écrit et réalisé par Kristin Gore (Futurama) avec la participation de Damian Kulash (Artifact) ainsi que Zach Galifianakis (Very Bad Trip) en tant que producteur exécutif.

Si pour le moment nous n'avons pas de date ni de bande-annonce, Apple décrit avec beaucoup de précisions à quoi s'attendre pour le scénario :

« The Beanie Bubble » s'inspire de l'histoire derrière l'un des plus grands fous spéculatifs qui ont traversé la culture américaine dans les années 90. Il lève le rideau sur les absurdités et les injustices du rêve américain - en particulier la relation féminine avec lui. C'est une célébration des femmes qui ont contribué au succès de Ty Warner, dont les forces et les bons instincts ont façonné et amplifié le phénomène, mais dont les noms ne figurent pas sur les étiquettes en forme de cœur des Beanie Babies.

Dans le casting, vous retrouverez Zach Galifianakis (qui est aussi acteur dans le film en plus d'être producteur exécutif), Sarah Snook (Pieces of a Woman et Succession), Elizabeth Banks (Hunger Games et Pitch Perfect 2) ou encore Géraldine Viswanathan (Le paquet).

Ce film marque le début d'une nouvelle collaboration entre Apple Studios et la société Imagine Features, le partenariat aura pour objectif d'apporter dans un avenir proche d’autres productions originales à Apple TV+.



