L'adoption officielle d'iOS 15 déçoit avec 63% d'iPhone mis à jour

Il y a 3 heures

iOS / iPadOS

Medhi Naitmazi

3



Apple a enfin mis à jour aujourd'hui ses chiffres d'installation d'iOS 15, une première depuis la sortie d'iOS 15 en septembre, ce qui nous donne une idée du nombre d'appareils qui utilisent la dernière mise à jour majeure sur iPhone et iPad quatre mois après son lancement.

72% sur les derniers iPhone, mais que 63% sur tous les iPhone actifs

Concrètement, iOS 15 est installé sur 72 % de tous les iPhones récents, c'est-à-dire ceux lancés au cours des quatre dernières années. Cela laisse donc 26 % des appareils sous iOS 14 et 2 % sur une version antérieure d'iOS. Si l'on compte tous les iPhones actifs, 63 % d'entre eux fonctionnent sous iOS 15, 30 % sous iOS 14 et 7 % sous une version antérieure d'iOS.

57% pour iPadOS, voire même 49% sur les anciens iPad

Les chiffres d'installation sont plus faibles sur l'iPad. 57 % de tous les iPad lancés au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iPadOS 15, tandis que 39 % continuent d'utiliser iPadOS 14. 4 % utilisent une version antérieure d'iPadOS. Si l'on considère tous les iPad actifs, y compris ceux commercialisés il y a plus de quatre ans, 49 % des appareils fonctionnent sous iPadOS 15, 37 % sous iPadOS 14 et 14 % sous une version antérieure d'iPadOS.

Apple divise ses chiffres d'installation en groupes distincts parce qu'il existe des appareils encore actifs qui ne sont pas capables d'exécuter iOS 15 ou iPadOS 15.



À titre de comparaison, iOS 14 était installé sur 81 % des iPhones sortis au cours des quatre dernières années en décembre 2020, marquant un taux de mise à jour beaucoup plus élevé avec un mois d'avance. Même iOS 13, une autre mise à jour qui a connu une installation lente, était installé sur 77 % des appareils à la fin de janvier 2020.



Pour mémoire, iOS 15 et iPadOS 15 a apporté plusieurs fonctionnalités de manière décalé comme SharePlay, et Contact Légataire, et d'autres fonctionnalités comme iCloud Private Relay restent en version bêta. N'oublions pas ceux qui ont eu peur des fonctions CSAM qui scannent les photos des américains, ou encore Universal Control qui n'est pas encore disponible.



Enfin, Apple n'a pas incité les utilisateurs à effectuer la mise à jour vers iOS 15 et leur a permis de rester sous iOS 14, en leur offrant le choix entre iOS 14 et iOS 15 dans l'application Réglages.