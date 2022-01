Sorties jeux : Poker Tower Defense, DEEMO II, ChocoboGP

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Poker Tower Defense, DEEMO II, ChocoboGP.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

SKULL VALLEY (Jeu, , iPhone / iPad, v1.03, 238 Mo, iOS 11.0, Intoxic8 Studio LLC) Skull Valley est un jeu d'arcade en 3D sans fin où vous guidez votre personnage à travers des pièges et des obstacles pour éviter une mort stupide, maladroite et idiote.



Cela peut sembler facile au début, mais une chose est sûre, vous ne ferez pas long feu dans Skull Valley et une mort hilarante est presque garantie ! Télécharger le jeu gratuit SKULL VALLEY





Rainbow Story Global (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 549 Mo, iOS 9.0, Forever Entertainment Network ...) Commencez une aventure relaxante dans un monde ouvert magnifique avec des amis et des compagnons, des animaux de compagnie mignons et des montures !



Une fantaisie aventureuse et mignonne

-Coopérez avec des amis de différentes classes et explorez le pays de Tyr.

-Faites équipe pour défier le seigneur et renverser le cours de batailles époustouflantes.

-Des animaux de compagnie et des montures dignes de confiance pour vous tenir compagnie lors de vos aventures relaxantes. Télécharger le jeu gratuit Rainbow Story Global





Poker Tower Defense (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.311, 265 Mo, iOS 11.0, Com2uS Holdings Corporation) Poker Tower Defense : Un nouveau jeu de défense tactique JcJ en temps réel ! Jouez dès maintenant !

Défendez le royaume et gagnez de superbes primes !



Déployez des cartes et des héros aux pouvoirs puissants !

Fusionnez et améliorez vos cartes pour repousser l’ennemi !

Échappez à des situations périlleuses grâce à de puissants héros !

Tirez votre épingle du jeu avec les cartes que le destin vous attribue ! Télécharger le jeu gratuit Poker Tower Defense





League of Pantheons (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.8, 1,7 Go, iOS 12.0, NEOCRAFT LIMITED) Devinez qui va gagner le combat entre Zeus, Odin, Wukong et Susanoo ? D'anciens immortels des mythologies grecque, nordique, japonaise, égyptienne et autres, sont réunis dans cette Ligue des Panthéons. Serez-vous l'invocateur qui ramènera leur puissant pouvoir ?



Une seule touche pour obtenir de l'XP, de l'or et des loots épiques, même lorsque vous êtes inactif ou hors ligne.

Un jeu complètement déstressant, sans grinding inutile. Télécharger le jeu gratuit League of Pantheons





Drifty Pool (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 165 Mo, iOS 11.0, adam rogan) Et si vous testiez un jeu totalement déjanté qui vous met au volant d'une voiture radio-commandé dont le but est de faire un maximum de drift... sur une table de billard ! Télécharger le jeu gratuit Drifty Pool





Dont Touch Your Screen (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 5 Mo, iOS 15.0, Vincent Victorin) Jouez à un jeu où vous contrôlez votre avatar sans toucher l'écran !

Dans ce jeu de précision, vous devrez éviter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Attention, les obstacles vont progressivement s'accélérer jusqu'à vous faire perdre. Essayez de tenir le plus longtemps possible pour obtenir le meilleur score.



Ce jeu utilise la technologie de reconnaissance d'image Vision d'Apple pour déterminer la position de vos doigts. Un appareil équipé de la puce A12 ou supérieure est nécessaire.... Télécharger le jeu gratuit Dont Touch Your Screen





DEEMO II (Jeu, Aventure / Musique, iPhone / iPad, v1.0.8, 985 Mo, iOS 11.0, Rayark International Limited) Près d'un an après son annonce et quatre mois après son passage par la case précommande, voilà que Deemo II de Rayark sort enfin sur nos mobiles. Le jeu de rythme scénarisé du studio coréen devrait ravir les fans du genre avec un principe fidèle mais amélioré.



Artistiquement réussi, Deemo 2 est un jeu clivant qui ne plaira pas à tous les types de joueurs. Les fans de Guitar Hero et autres jeux de rythmes peuvent y aller les yeux fermés, d'autant qu'ici l'ensemble est scénarisé avec une touche nippone (même si le studio est originaire de Taiwan) qui est de très bon goût.

Télécharger le jeu gratuit DEEMO II





Clash of Beasts: Tower Defense (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.30, 1015 Mo, iOS 11.0, Ubisoft) Bienvenue dans un riche univers de fantasy peuplé de mystères, de bêtes titanesques et de trésors inestimables. Dans vos veines coule le sang des Belluaires : parviendrez-vous à dompter les bêtes pour défendre votre base et ramener la paix en ce monde ?

Dans Clash of Beasts, vous mènerez de puissantes créatures à l'assaut des bastions ennemis dans des guerres 3D en temps réel. Collectionnez, entraînez et élevez de nouveaux titans aux classes et aux sorts uniques. Développez votre base pour vous hisser vers la gloire. Rejoignez un clan et disputez d'intenses combats JcJ pour dominer le champ de bataille aux côtés des Belluaires les plus puissants du monde entier !



5 affinités et 65 bêtes attendent vos ordres ! Télécharger le jeu gratuit Clash of Beasts: Tower Defense





Cards Infinity (Jeu, Cartes / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 121 Mo, iOS 11.0, Mickey Tangerman) Jouez à CARDS INFINITY, un jeu de cartes sans fin sans publicités ni achats intégrés.



Faites correspondre des cartes avec des cartes supérieures ou inférieures, et construisez une série. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance, choisissez une carte à échanger et regardez votre série remonter au sommet. Jouez aussi longtemps que vous le pouvez et obtenez le meilleur score.



Affrontez d'autres joueurs dans les classements quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Regardez le décompte du classement et voyez qui gagne pour devenir le joueur n°1 du jour, de la semaine, du mois et de l'année... Télécharger Cards Infinity à 0,99 €





CapRoyale (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 217 Mo, iOS 11.0, Boa Ventures) Faites concurrence à de vrais joueurs sur un marché commun !

Ouvrez de nouveaux magasins et construisez vos propres usines pour développer votre activité !



Découvrez les produits les plus demandés, et rivalisez avec vos rivaux sur le prix et la qualité. Si vous voulez faire bouger les choses, vous pouvez saboter leurs magasins et perturber leur commerce !



Développez votre entreprise en créant de nouveaux magasins et usines dans différents secteurs. Gagnez des récompenses en améliorant vos bâtiments et en gardant une longueur d'avance sur vos rivaux. Télécharger le jeu gratuit CapRoyale





ChocoboGP (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.0, 226 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) Chocoturbo et coup d'œil en arrière, c'est tout ce qu'il faut pour piloter ! Mais attention : si vous perdez l'équilibre, vous lâchez les trésors obtenus ! Pensez alors à les ramasser et à retrouver l'équilibre.



Personnalisez vos patins ! Chaque fois que vous remplissez les conditions d'un niveau, vous recevez des pièces qui vous serviront à améliorer vos rollers ! Jouez chaque niveau à volonté pour trouver le bon équilibre. Quels réglages vous donneront les meilleures performances ?



Affrontez un fantôme pour tenter de battre votre record ! Avec la fonction de classement Game Center, vous pouvez savoir qui a fait mieux que vous. Tentez de battre vos amis et les autres utilisateurs du monde entier.

Télécharger le jeu gratuit ChocoboGP





Backpack Heroes (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.005, 204 Mo, iOS 11.0, PLAYHARD) Le héros « Min » voyage dans un nouveau monde dans une autre dimension !

Partons à l'aventure avec un Super Backpack !



Faites face aux monstres impressionants que vous rencontrez tout au long de votre aventure.

Découvrez des combinaisons d'objets illimitées, uniques, et essentielles à votre survie.

Des articles avec diverses fonctions tels qu'un poignard, un réservoir, une poêle, etc. apparaîtront.



Combinez vos héros et vos accessoires uniques pour créer vos propres stratégies et des decks imbattables.

Envahissez les repaires des utilisateurs du monde entier et subtilisez leur argent. Télécharger le jeu gratuit Backpack Heroes





Nouveaux jeux payants iOS :

Ultimate Bumper Cars - Dodgems (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 575 Mo, iOS 11.0, OGSoft Games) Ultimate Bumper Cars - Simulateur d'auto tamponneuse avec support multijoueur en ligne !



Cette brillante attraction est amusante pour tous les âges. Les Dodgems ou Bumper Cars resteront toujours dans les mémoires comme l'une des attractions les plus anciennes et les plus réussies de l'industrie du divertissement. Aucun autre manège ne peut rivaliser avec les Dodgems lorsqu'il s'agit d'amusement et de divertissement en famille.



Le trafic de pare-chocs à pare-chocs n'a jamais été aussi amusant - ou cahoteux !



Rassemblez tous vos amis et votre famille pour vous amuser sur notre jeu de simulation classique Dodgems. Entrez dans l'arène du dodgem, prenez le contrôle de votre propre auto tamponneuse et faites la course en essayant d'éviter le chaos ! Télécharger Ultimate Bumper Cars - Dodgems à 1,99 €





RPG Overrogue (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.1, 838 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Dans le monde souterrain, où vivent des créatures de toutes formes et de toutes tailles, une bataille de sélection est annoncée pour décider du prochain Overlord. Complétez des labyrinthes et collectez des cristaux pour obtenir le titre d'Overlord !



Avancez dans des labyrinthes ressemblant à des donjons et construisez votre jeu de cartes dans un style roguelite ! Il y a jusqu'à 5 thèmes de labyrinthes différents basés sur des genres de cartes comme le poison ou les cimetières. Profitez d'une expérience de jeu différente à chaque fois que vous visitez le labyrinthe, car le nombre de cartes augmente. Plus de 300 types de cartes et 150 types de trésors vous attendent, alors les combos et les combinaisons ne dépendent que de vous.



Partons à la conquête des labyrinthes et devenons le prochain Overlord !



Caractéristiques :

- Des batailles au tour par tour avec des jeux de cartes

- Exploration de labyrinthes dans un style roguelite.

- Jusqu'à 5 thèmes de labyrinthes uniques

- Plus de 300 types de cartes Télécharger RPG Overrogue à 6,99 €





Heck Deck (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.02, 88 Mo, iOS 11, Plug In Digital) Heck Deck est à la fois un jeu de cartes et un bullet hell où les balles sont des cartes et où les éléments se déplacent en même temps que vous. Parcourez 5 niveaux remplis d'ennemis et de boss uniques, découvrez des dizaines de cartes, et achetez ou vendez des cartes pour gagner de l'énergie !



À travers 5 niveaux différents, Heck Deck mettra à l'épreuve votre précision et votre dextérité pendant les phases où les balles pleuvent, mais aussi votre sens stratégique lors de l'utilisation de vos cartes. Vous devrez ramasser les cartes avec prudence, car chacune vous coûtera au moins un point de vie.



Un style graphique crayonné donne vie au monde abstrait et minimaliste de Heck Deck. Chaque niveau possède son propre univers, sa propre musique et ses propres ennemis... Télécharger Heck Deck à 2,99 €





Ghosts and Apples Mobile (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 185 Mo, iOS 8.0, Refold AB) "Vous êtes arrivés dans une maison pleine de magie où règnent l'intrigue et le mystère. Un fantôme espionne par la fenêtre tandis qu'une pieuvre fait office de portemanteau. Un corbeau garde le chaudron de la potion maléfique. Et, au loin, un vampire est sur le point de se réveiller...



Votre âme a été piégée dans la marionnette Jack. Promenez-vous et percez les mystères des anciens habitants de la Maison des Images Frénétiques. Attention, cependant, les images étranges vous aspireront dans un monde hanté. Attrapez les fantômes et transformez-les en pommes savoureuses.



Mettez vos compétences à l'épreuve et laissez-vous emporter par un gameplay unique qui combine action, stratégie, raisonnement et mémoire. Télécharger Ghosts and Apples Mobile à 1,99 €