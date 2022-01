Among Us! : les développeurs publient la feuille de route de 2022

Si vous suivez le streaming de jeux vidéo sur Twitch ou sur d'autres plateformes, vous avez sans doute assisté à l'explosion du jeu Among Us! (v2021.12.15, 505 Mo, iOS 13.0) en 2020 auprès de certains streamers, et malgré les mois qui passent, le volume de joueurs reste important.

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept du jeu disponible sur consoles, PC et mobiles, on parle d'une sorte de loup-garou futuriste se déroulant dans un vaisseau spatial où un équipage doit remplir certaines missions, tandis que 1 ou 2 traitres doivent assassiner et saboter leurs compères.



Les développeurs du jeu reviennent sur le devant de la scène en publiant la feuille de route 2022 qui semble plutôt intéressante, puisqu'on retrouve notamment une liste d'amis, des améliorations de la qualité de vie, des collaborations et plus encore.

Among Us! a de belles nouveautés à venir en 2022

Innersloth vient de révéler la feuille de route 2022 pour Among Us et les développeurs semblent se concentrer sur l'aspect communautaire en révélant notamment l'arrivée d'une liste d'amis et des améliorations de la qualité de vie, soit la création de compte, le choix de chat et diverses implémentations.



Pour le reste, il devrait y avoir plus de rôles, de cache-cache, plus de cubes, et même des collaborations.

Among Us!