Apple TV+ : la suite de la saison 2 de Central Park arrive le 4 mars (+ une vidéo)

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Avec la saison 2 de la série animée Central Park, Apple a réalisé un rythme de publication assez inhabituel. Au lieu de proposer un nouvel épisode tous les vendredis, la firme de Cupertino a stoppé l'ajout des nouveaux épisodes à la moitié de la saison pour reprendre ultérieurement. Après une attente de plusieurs mois, nous avons maintenant la date de l'arrivée de la suite de la seconde saison !

Central Park, ça continue le 4 mars

À travers un communiqué de presse, Apple vient d'annoncer la date de reprise de la saison 2 de la série Central Park.

Les nouveaux épisodes continueront à être ajoutés à partir du 4 mars jusqu'à la fin de la saison, cette décision était probablement inévitable pour ne pas précipiter l'équipe derrière cette création originale. Rappelons tout de même qu'Apple privilégie la qualité à la quantité avec son service de streaming.

Apple a révélé quelques informations sur les 8 prochains épisodes qui débarqueront à partir du 4 mars :

La famille Tillerman continue de naviguer dans la vie et en prenant soin du parc le plus célèbre du monde. Molly vit les épreuves et les tribulations de l'adolescence, Cole est confronté à un moment vraiment embarrassant à l'école, Paige continue de poursuivre l'histoire de corruption du maire, et Owen jongle avec la gestion du parc, de son personnel et de sa famille le tout avec le sourire aux lèvres. Pendant ce temps, Bitsy se rapproche de plus en plus de son sinistre objectif de revendiquer Central Park comme le sien ; Helen à ses côtés, se demandant éternellement si elle en est entrée dans la volonté de Bitsy. À chaque étape, nous sommes guidés par notre narrateur amical, tâtonnant et violoneux, Birdie.

À l'occasion de cette bonne nouvelle, le géant californien en a profité pour partager un clip vidéo baptisé You are the Music.

Central Park est une série originale Apple TV+ écrite et produite par Loren Bouchard (Bob's Burgers), Josh Gad (Le Crime de l'Orient-Express) et Nora Smith (Bob's Burgers). Le programme a été acclamé par la critique aux États-Unis, les personnages attachants et les épisodes remplis de rebondissements sont à chaque fois mis en avant dans les critiques.

Rappelons tout de même que Central Park est produit par Apple Studios avec la participation de 20th Television Animation, un studio d'animation mondialement reconnu et détenu par Disney.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.



Source