Apple TV+ : fin de course pour les séries Central Park et Swagger

Apple TV+ est probablement l'un des services de streaming qui renouvelle le plus ses séries, toutefois, comme la concurrence, Apple n'a pas d'autres choix que d'annuler des contenus qui n'ont pas réussi à trouver leur public. Deux séries plus ou moins populaires sur Apple TV+ ont été annulés hier, il s'agit de Swagger et Central Park !

2 séries Apple qui n'auront pas de renouvellement

Vous avez apprécié la série Swagger sur l'univers du basket ? Mauvaise nouvelle, la série n'aura pas de suite, c'est du moins ce qu'a annoncé le créateur Reggie Rock Bythewood sur son compte X (Twitter). Voici ce qu'il a déclaré :

Quelle aventure incroyable. Au cours de nos deux saisons, nous avons lancé des carrières, bousculé les genres, fait naître l'humanité à travers nos personnages, raconté des histoires qui nous tiennent à cœur, révolutionné la façon de tirer au basket et nous sommes amusés. C'est une bénédiction. KD, Brian, Rich, Imagine et CBS Studios, merci pour votre confiance. Apple, même si tu ne commandes pas de saison trois, j'ai fait le show que je voulais faire. Merci pour ça. Casting, scénaristes et équipe, vous avez ma gratitude. Marchez sur le plateau avec

Swag. Quittez le plateau avec Swagger. Pour notre FAMbase, vous nous avez élevé d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer. Au

l'industrie, ne lâchez pas le pied.

Continuez à raconter nos histoires.

Du côté de la série d'animation Central Park, les fans du programme ne devraient pas retrouver une quatrième saison. Le co-créateur de la série Josh Gad (qui a aussi travaillé dans le passé sur Bob's Burgers" a révélé sur Threads :

"Malheureusement, c'est fait"

En répondant à une personne qui demandait quand est-ce que la suite des épisodes allait arriver. Même si on a peu d'informations, une telle réponse laisse forcément penser que Central Park n'aura pas de quatrième saison suite à l'absence de commande d'Apple.



En plus de ces deux créations originales Apple qui ont été annulées, la firme de Cupertino n'a pas renouvelé non plus l'émission "The Problem With Jon Stewart", un programme qui consistait à organiser des débats avec des invités sur les problèmes courant de la société aux États-Unis.