L'excellent hack & slash Almora Darkosen se montre en vidéo sur iOS

Il y a 3 heures

Services Apple

Alban Martin

Réagir



Vous l'avez certainement remarqué, les boutiques d'applications mobiles ont supprimé les barrières à l'entrée de la création de jeux traditionnels pour permettre à quiconque de réaliser le titre de ses rêves pour peu qu'il ait un peu de talent et surtout de la passion. Et de temps en temps, cela donne des perles comme Almora Darkosen de Gear Studio, la société du développeur Grzegorz Borkowski. En effet, cela fait près de 10 ans qu'il travaille sur sa vision du parfait RPG hack 'n slash basé sur le loot et conçu pour les mobiles.

Si vous aimez Diablo, Almora Darkosen devrait vous plaire

Après avoir lancé la version Android au cours de l'été 2020 où il a reçu plus de 600 000 téléchargements, Borkowski s'intéresse maintenant aux utilisateurs d'Apple avec un portage iOS prévu d'ici le printemps. Pour commencer, jetez un coup d'œil à la bande-annonce du lancement d'Almora Darkosen sur Android :



Avec sa perspective vue de haut, Almora Darkosen donne une impression old-school tout de suite rehaussée par des graphismes de grande qualité et des possibilités énormes. Almora Darkosen propose ainsi une longue quête principale ainsi qu'une centaine de quêtes secondaires, tout un système d'exploitation minière et d'artisanat avec 300 combinaisons, un système de butin à la Diablo avec plus de 1500 objets, armures, armes et outils différents à travers de nombreux niveaux de rareté, un système de mercenaires où vous pouvez engager une aide pour combattre à vos côtés, et bien plus encore. Mieux, vous pourrez jouer à l'intégralité d'Almora Darkosen gratuitement si vous acceptez de voir des publicités. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer par un achat in-app qui désactivera les publicités et ajoutera quelques bonus non essentiels pour adoucir la transaction.

Almora Darkosen est un hack and slash de style rétro, jeu de rôle dans un monde fantastique. Explorez entièrement l'île d'Almora avec tous ses paysages : campagne, marais, forêts et forêts sombres, villes, cryptes, grottes, déserts et autres...



Il y a d'autres caractéristiques supplémentaires si vous optez pour le compte premium :

Pas de pub dans le jeu entier

Accès aux mini jeux

Accès à l'encyclopédie (objets / monstres / artisanat)

Prévisualisation des fabrications sur la table d'artisanat

Bref, si vous aimez Diablo, gardez un oeil sur Almora Darkosen car il risque de faire grand bruit à sa sortie. Pour ma part, j'ai déjà prévu un peu de place sur mon iPhone !