Nouvelle mise à jour 10M359 pour les Beats Studio Buds

Hier à 21:20

Beats

Medhi Naitmazi

Apple a publié ce soir une nouvelle mise à jour 10M359 du logiciel pour les Beats Studio Buds qui sont sortis en juin dernier. Avant la mise à jour du firmware d'aujourd'hui, les écouteurs fonctionnaient avec le logiciel 9M6599.

Comme pour les AirPods, l'autre gamme audio d'Apple, il n'existe pas de méthode standard pour mettre à jour le logiciel Beats. Malgré tout, nous savons que le micrologiciel est généralement installé par Bluetooth lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil iOS connecté au réseau. Mettre les Beats Studio Buds dans l'étui, les connecter à une source d'alimentation, puis les coupler à un iPhone ou un iPad devrait forcer la mise à jour après une courte période de temps.



Les Beats Studio Buds ont été les premiers écouteurs de la marque Beats à concurrencer les AirPods avec un design sans fil et sans crochet d'oreille. Les Beats Studio Buds ont un design similaire à celui des AirPods Pro et disposent de la fonction de réduction de bruit active, mais les écouteurs ont un design sans tige que nous pourrions voir dans les futurs produits Apple. En effet, les AirPods Pro 2 à venir cette année pourraient emprunter le design plus discret tout en ajoutant l'audio haute fidélité.



Nous mettrons à jour cet article si vous trouvons des changements après l'installation du nouveau firmware. N'hésitez pas à nous remonter vos impressions si vous possédez ces écouteurs placés à un tarif très intéressant, soit 149€ sur Amazon par exemple.