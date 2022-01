Siri a du mal à calculer votre âge

Tout le monde le sait, Siri n’est pas encore au niveau des assistants de Google et d’Amazon, bien qu’il s’améliore chaque année. Pour illustrer cette marge de progression, demandez à Siri quel âge vous avez. Il y a de fortes chances que l'assistant vocal se trompe si votre anniversaire n'est pas encore passé cette année.

Siri n’a pas été à l’école

Par exemple, si votre anniversaire est en mai et que vous avez encore 29 ans pour quelques mois, Siri vous dira que vous avez déjà 30 ans quand vous lui poserez la question avant la date fatidique.

Comme le note le blog néerlandais iCulture, cet écart est probablement lié au fait que Siri calcule mal les anniversaires en ne prenant en compte que l'année de naissance d'une personne et non la date complète avec le mois et le jour. Pour preuve, Siri donne l'âge correct pour toute personne née avant un 29 janvier, que ce soit sur iOS 15.3, la dernière version proposée au public, ou iOS 15.4, la bêta actuelle.



Et si Siri vous répond qu’il ne connaît pas votre nombre de bougies, c'est que vous n'avez probablement pas ajouté votre date de naissance à la carte de contact de votre iPhone.



Bien évidemment, cela a peu d’intérêt pour sa propre personne car nous connaissons généralement notre âge, mais cette question est intéressante pour ne pas se tromper sur l’âge de ses parents, de sa femme, de son mari, de ses enfants ou encore de ses meilleurs amis.



Voilà donc un nouveau petit bug de Siri qu’Apple devrait pouvoir résoudre assez facilement.