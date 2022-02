Un problème de luminosité sur l'écran du MacBook Pro M1 quand il fait chaud

Apple vient de publier une nouvelle page d'assistance concernant le MacBook Pro M1 et le Pro Display XDR. Si vous êtes en possession de l'un de ces deux appareils, il se peut qu'un logo vous indique que votre produit surchauffe à cause d'une température trop importante dans la pièce dans laquelle vous vous situez. Apple indique les étapes à suivre pour résoudre le problème.

MacBook Pro M1 & Pro Display XDR : problème lié à la température ambiante ?

Via une nouvelle page d'assistance parue dans la nuit, Apple indique que deux petits logos peuvent apparaître sur votre MacBook Pro M1 lorsque la température dans la pièce est trop élevée. Il en va de même pour le Pro Display XDR. L'un représente un écran avec le petit logo triangle et point d'exclamation et peut se placer dans la barre des menus tandis que l'autre représente directement le logo triangle point d'exclamation (attention) dans le centre de contrôle.

Ces deux icônes indiquent la même chose, à savoir que votre écran est passé en mode basse consommation avec une faible luminosité. Si ce phénomène se produit, Apple explique que cela peut être la température ambiante dans la pièce qui est trop forte ou la lecture prolongée d'un contenu très lumineux qui sont les éléments déclencheurs.



Bien évidemment, Apple fait un récapitulatif rapide des actions à suivre lorsque ce logo apparaît sur votre écran afin d'éviter d'aggraver le problème.

Sur MacBook Pro avec écran Liquid Retina XDR, quittez toutes les applications susceptibles de consommer des ressources système importantes.

Utilisez le mode de référence Apple XDR Display ou Pro Display XDR, sauf si votre flux de travail actuel nécessite un mode de référence spécifique.

Baisser la température ambiante de la pièce.

Fermez ou masquez toutes les fenêtres avec du contenu HDR.

Choisissez le menu Pomme (logo) > Veille pour mettre votre Mac en veille. Laissez votre écran refroidir pendant 5 à 10 minutes, puis appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réveiller votre Mac.

Pour terminer, Apple précise que si le problème persiste alors que la température dans la pièce est inférieure à 25 degrés celsius, il faut contacter directement l'assistance sans attendre.