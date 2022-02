Insolite : il tue un pigeon en jetant son iMac par la fenêtre

Nous ne savons pas si l'histoire s'est réellement déroulée ainsi mais il fallait tout de même la raconter. Un internaute a publié une image sur Twitter d'un iMac allongé sur le sol congelé de Brooklyn. Selon ses propos, un couple en pleine dispute aurait jeté l'objet par la fenêtre qui aurait par ailleurs tué un pigeon au passage. Une histoire rocambolesque pour bien commencer la semaine.

À première vue, l'histoire semble surréaliste mais une personne en aurait été témoin. L'internaute @melhuman a publié sur Twitter le 4 février vers 17 heures (heure locale) une photo d'un iMac en mauvais état affalé sur le trottoir avec un pigeon mort allongé juste en dessous.



Si on se demande comment une telle scène peut arriver, nous allons vite avoir le droit à un éclaircissement étant donné que l'internaute en question à tout vu. En effet, il explique qu'il était tranquillement en train de marcher dans les rues de Brooklyn lorsque soudain, un iMac jeté d'un immeuble est venu se fracasser sur le bitume.

D'après lui, c'est une dispute entre deux personnes dans un même logement qui est à l'origine de cette scène finale. L'une des deux aurait tout simplement jeter l'iMac par la fenêtre, emportant au passage un pigeon. Car oui, là où l'histoire devient encore plus insolite, c'est qu'au moment où l'iMac s'est retrouvé dans les airs, il aurait malheureusement touché un malheureux pigeon, l'entraînant avec lui vers le sol.



Cet ancien iMac 27 pouces d'Apple n'aura donc pas survécu à cette chute tout comme le pigeon malchanceux. Notons d'ailleurs que cette scène aurait pu être bien plus dramatique si c'est un passant qui l'avait pris sur la tête.

Walking in bushwick and someone's angry spouse just threw this mac out the window, killing a pigeon on the way down pic.twitter.com/pa3m47dSuT