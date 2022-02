Tinker Island 2 : le jeu de survie est disponible sur l'App Store

Si vous aimez l'aventure, aujourd'hui, vous allez être servi ! En effet, le studio Tricky Tribe vient d'annoncer la sortie de Tinker Island 2 (v1.1.00, 142 Mo, iOS 11.0) sur l'App Store et le Play Store. Vous voilà perdu sur une île mystérieuse habitée par trois espèces : les villageois, les citoyens et les extraterrestres.

Dans un premier temps, il va falloir faire votre choix parmi les trois camps afin de les aider à faire face aux factions, mais également aux monstres. Entre temps, vous aurez également la possibilité d'explorer cette immense terre, mais également aider vos compatriotes au travers de quêtes.

Tinker Island 2 : survivez aux monstres et aux batailles

Tinker Island 2 est de retour – plus grand et meilleur qu'avant ! Rejoins un équipage de survivants sur une île divisée entre deux parties : les villageois et les citoyens qui se battent pour la domination de l'île ! Basé sur le jeu mobile primé Tinker Island, Tinker Island 2 te plonge dans une nouvelle aventure sur une île déserte, remplie de mystères, d'énigmes, de batailles épiques et de questions qui ahurissent même le plus brillant des esprits !

Dans Tinker Island 2, les joueurs peuvent s'attendre à une expérience plus grande que son prédécesseur, notamment grâce à la présence de mystères, de deux autres factions, mais également des combats épiques. À vous de gérer votre équipage, améliorer vos colonies et créer de nouvelles armes pour devenir le héros de cette île.



Le jeu est disponible gratuitement dès à présent sur l'App Store et le Play Store !

Télécharger le jeu gratuit Tinker Island 2