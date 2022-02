Selon le chef du design de Tesla, il n'y a rien à attendre avec impatience chez Apple

Alors qu'Apple est en train d'avancer sur son projet de véhicule électrique et connecté, prépare un casque mélangeant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, d'après le chef du design de Tesla, l'avenir d'Apple ne sera pas très excitant. Au cours d'une récente interview, Franz von Holzhausen s'est littéralement lâché contre le futur concurrent de Tesla.

Sous l'ère Steve Jobs, Apple a révolutionné de nombreux secteurs comme celui des ordinateurs avec le Mac, des baladeurs numériques avec l'iPod, des tablettes avec l'iPad ou encore des smartphones avec... l'iPhone !

Si le chemin parcouru par Apple restera à jamais gravé dans l'histoire, selon Franz von Holzhausen le chef du design de Tesla, ce que propose Apple aujourd'hui n'est qu'une continuation" et un "léger raffinement sur des produits déjà existants".



Au cours d'une interview dans le podcast Spike's Car Radio, Holzhausen a exprimé son enthousiasme très limité à propos de l'avenir des produits Apple, selon ses propos, il n'y a pas grand-chose à espérer des futures annonces de la firme de Cupertino.

Au cours de l'entretien, l'animateur du podcast Spike Feresten a constaté que le chef du design de Tesla avait une Apple Watch. Souhaitant prendre les devants et éviter une question autour de ce qu'il portait au poignet, Franz von Holzhausen a expliqué que s'il avait acheté la montre connectée d'Apple, c'était uniquement pour le côté fitness. Au-delà de cet aspect, il a affirmé ne pas vraiment trouver d'intérêt à cette montre connectée.



L'actuel chef du design de Tesla est un vétéran dans l'entreprise, il a rejoint la firme d'Elon Musk en 2008 et a été un élément clé dans la création de plusieurs modèles comme la Model X, la Model Y, la Model S, la Model 3, le Semi, le Roadster ainsi que la Cybertruck.

Franz von Holzhausen a attiré l'attention de Musk alors qu'il était chef du design chez Mazda.

Tesla Chief Designer @woodhaus2 on Apple: The sad part about Apple products now, there’s nothing to look forward to. I feel like it’s a continuation, it’s just a slight refinement on the same thing. Inspirationally, it’s been hard to get super motivated by what they’re doing. pic.twitter.com/9SBKAUu9fm