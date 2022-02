Le film romantique The Sky is Everywhere est disponible sur Apple TV+

Il y a 3 heures

Vidéo

Medhi Naitmazi

Pour le week-end de la Saint-Valentin, Apple TV+ présente aujourd'hui en avant-première The Sky is Everywhere. Basé sur le roman YA de Jandy Nelson, il s'agit du dernier film issu du partenariat entre Apple et A24. Il est réalisé par Josephine Decker et vient garnir un catalogue de plus en plus dynamique.

Disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+

Dans ce film, la protagoniste, Lennie Walker, est une adolescente de 17 ans qui vient de subir la perte dévastatrice de sa sœur aînée. Elle a du talent musical et de l'ambition mais n'a encore jamais composé sa propre musique.



À l'école, un nouveau garçon charismatique fait son apparition, Joe Fontaine. Lennie est naturellement attiré par lui. Lennie navigue entre l'amour et la perte alors qu'elle entame sa première vraie relation et est inspirée pour écrire sa première chanson originale. Une romance qui tombe à pic pour la fête des amoureux qui aura lieu lundi 14 février.

Apple s’est payé un casting exceptionnel avec des acteurs populaires comme Jason Segel (How I Met Your Mother), Cherry Jones (24 heures Chrono et Défendre Jacob), Pico Alexander (Dickinson), Grace Kaufman (Bad Teacher), Jacques Colimon (The Society) et Julia Schlaepfer (The Politician).

À la réalisation de The Sky is Everywhere on retrouve donc Joséphine Decker qui a participé à la célèbre série Room 104 de HBO ou encore à la série Netflix Dare Me.



The Sky is Everywhere vient s'ajouter à la liste croissante de contenus diffusés exclusivement sur Apple TV+, qui compte désormais plus de 108 émissions de télévision et films originaux. Aujourd'hui, Apple a également présenté une nouvelle série animée pour enfants, "Pretzel and the Puppies".

Comment regarder The Sky is Everywhere

The Sky is Everywhere est exclusivement disponible sur Apple TV+. Souscrivez un abonnement Apple TV+ (4,99 € par mois), téléchargez l'application Apple TV sur votre appareil pour commencer à regarder.

Vous pouvez obtenir l'application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, le décodeur Apple TV, de nombreux téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.

Parmi les sorties à venir sur Apple TV+ figurent le thriller de science-fiction Severance, The Last Days of Ptolemy Grey avec Samuel L. Jackson et le drame WeCrashed inspiré de WeWork.