Apple va ouvrir le premier magasin au UK depuis 8 ans dans le Grand Londres

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Alban Martin

Étonnamment, cela fait huit ans qu'Apple a inauguré son dernier magasin au Royaume-Uni. La longue période de disette semble bientôt terminée, car la société est en train de préparer l'ouverture d'un nouvel Apple Store dans la région.

Un nouvel Apple Store au Royaume-Uni

Comme le rapporte Michael Steeber dans sa dernière newsletter Tabletops, Apple a commencé à embaucher pour un tout nouveau magasin dans le Grand Londres, qui sera le premier nouvel emplacement de magasin au Royaume-Uni depuis l'ouverture à Edinburgh en 2014.

Apple Store Edinburgh © Apple

Notre confrère note qu'à part cela, le dernier projet le plus important dans la région a été la rénovation d'Apple Covent Garden en 2018.



Bien que l'on ne sache pas exactement où Apple ouvrira ce magasin du Grand Londres, il y a déjà des offres d'emploi sur le site d'Apple UK. L'un des postes disponibles est celui de spécialiste. Il existe des postes à temps plein, à temps partiel et à temps partiel temporaire. Voici comment Apple décrit le rôle :

En tant que spécialiste, vous êtes hautement qualifié pour découvrir les besoins des clients, puis leur proposer des solutions éclairantes. Non seulement vous êtes la première personne que les clients rencontrent lorsqu'ils entrent dans le magasin, mais vous êtes également la personne qui les guide - en les conseillant, en leur vendant et même en installant leurs nouveaux produits. Vous jouez également d'autres rôles dans le magasin, qu'il s'agisse de maintenir le merchandising visuel ou d'aider les membres de l'équipe.

Ces dernières années, Apple s'efforce d'ouvrir des magasins dans de nombreuses régions du monde, comme par exemple aux Émirats arabes unis où elle vient d'ouvrir un troisième magasin et qu'un quatrième magasin est déjà annoncé.



Et pour ceux qui sont déjà en place, Apple n'oublie pas de bichonner ses employés, notamment aux États-Unis. Dernièrement, la société de Tim Cook a amélioré les avantages, comme le doublement des jours de congé maladie payés et du nombre de jours de vacances annuelles, ainsi que la possibilité pour les employés à temps partiel d'obtenir jusqu'à six jours de vacances payés et l'accès à des soins d'urgence à prix réduit pour les enfants ou les membres âgés de la famille.