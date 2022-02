Apple TV+ annonce une série culinaire intitulée "Omnivore"

Alban Martin

Apple TV+ met en avant une série culinaire inventive intitulée "Omnivore", ainsi qu'un nouveau format hebdomadaire pour "The Problem with Jon Stewart".



Ce week-end, Apple TV+ a annoncé la commande pour "Omnivore", une nouvelle série documentaire du cinéaste visionnaire Cary Joji Fukunaga et du chef mondialement reconnu René Redzepi, qui racontera l'histoire de l'humanité et de la planète à travers huit ingrédients déterminants.

Omnivore : une série à dévorer

Racontée par Redzepi, qui est à l'origine du célèbre restaurant Noma à Copenhague lancé en 2003, cinq fois reconnu comme le meilleur restaurant du monde et 3 étoiles au guide Michelin, "Omnivore" observe le monde à travers le prisme de la nourriture et explore la manière dont celle-ci nous lie et nous définit, influence la politique, façonne nos croyances, explique notre passé et prévoit notre avenir.

"Omnivore" explore la beauté, la complexité et l'interconnexion de la culture humaine et du monde naturel à travers la façon dont nous manipulons, célébrons et consommons ses meilleures ressources - celles que nous mangeons. Chaque épisode emmènera les téléspectateurs dans un voyage autour du monde, à la découverte des ingrédients qui ont construit les sociétés, façonné la spiritualité et modifié à jamais l'histoire humaine.



"Omnivore" marque une nouvelle collaboration entre Apple TV+ et Fukunaga. Le réalisateur, scénariste et directeur de la photographie, lauréat d'un Emmy Award, a actuellement un accord avec Apple TV+ pour des projets de télévision scénarisés et il est le réalisateur de la série originale très attendue "Masters of the Air", produite par Amblin Television de Steven Spielberg et Playtone de Tom Hanks et Gary Goetzman.



Dirigé par le fondateur et chef René Redzepi, le restaurant haut de gamme au Michelin a développé une cuisine qui célèbre les ingrédients, la culture et les saisons de la région.



Redzepi est également le fondateur de MAD (nourriture en danois), une organisation à but non lucratif créée avec l'ambition de faire évoluer les systèmes alimentaires dans le monde. Les programmes de MAD comprennent un symposium biennal, une série de conférences publiques dans des villes du monde entier, et son projet le plus ambitieux à ce jour, une académie soutenant l'industrie alimentaire et hôtelière avec des outils et des connaissances pour devenir des acteurs du changement.

Nouveaux épisodes pour The Problem with Jon Stewart

En plus de cela, Apple a également annoncé que la série d'actualité "The Problem With Jon Stewart" de Jon Stewart, animateur, scénariste, producteur, réalisateur et défenseur des droits de l'homme, nominée aux Writers Guild Awards, présentera de nouveaux épisodes dans un nouveau format hebdomadaire sur Apple TV+, à partir du jeudi 3 mars.



Dans les prochains épisodes, Stewart et son équipe discuteront de la façon de naviguer sur le marché boursier, du changement climatique, de la manière d'atteindre l'égalité raciale et des médias grand public face au sensationnalisme.



Dans l'actualité, Jon Stewart a pris la défense de Joe Rogan, le géant des podcasts étant accusé de "désinformation" sur le COVID. Spotify, l'hébergeur des podcasts de Rogan, a préféré laisser partir Neil Young que de virer celui qui fait le plus d'audience sur sa plateforme.