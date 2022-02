Labyrinth City : aidez Pierre à trouver la sortie du labyrinthe sur iOS

En mai dernier, Darjeeling Productions et Pixmain ont annoncé qu'ils allaient adapter le célèbre livre d'objets cachés pour enfants "Pierre, le détective de labyrinthes" de Hiro Kamigaki et IC4DESIGN en un jeu numérique pour PC, Switch et mobile intitulé Labyrinth City. Après la version PC en juin, suivie de la version Switch en juillet, les joueurs mobiles pourront le tester à partir du 3 mars.

Labyrinth City : une jolie adaptation numérique

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective a été acclamé par la critique et a reçu de nombreux prix, et vue la réalisation de ce jeu à venir, on peut se réjouir de cette création. Voici le trailer vidéo pour marquer cette annonce :

Comme nous l'avons vu avec des jeux comme Hidden Folks sur App Store ou Krispee Street sur Netflix, ces jeux d'objets cachés du style "Où est Charlie ?" prennent vraiment vie dans un jeu vidéo, car les images statiques des livres peuvent inclure de l'interaction, des animations et des sons. C'est exactement ce que fait Labyrinth City, mais avec la particularité que ses dix superbes cartes sont toutes reliées entre elles, le jeu racontant une histoire cohérente. Pendant votre périple, vous rencontrerez pas moins de 500 personnages, un sacré travail de la part des développeurs !

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective est un jeu de puzzle conçu pour les petits comme pour les grands ! Illustrations époustouflantes, dialogues hilarants, cinématiques cocasses, labyrinthes passionnants... ce jeu a tout pour vous faire replonger en enfance !

Labyrinth City : Pierre the Maze Detective sera lancé le 3 mars. Vous pouvez actuellement précommander le jeu sur l'App Store au prix réduit de 3,99 € avant sa sortie.



Disponible en français, allemand, anglais, coréen, espagnol, italien, japonais, mandarin (simplifié et traditionnel) et russe.

Télécharger le jeu Labyrinth City