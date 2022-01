2 nouveaux jeux sur Netflix : Arcanium: Rise of Akhan et Krispee Street

Il y a 3 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

Pour démarrer 2022 du bon pied, Netflix Games lance deux nouveaux jeux mobiles, ce qui porte à 12 le nombre total de titres disponibles sur le jeune service grâce à Arcanium: Rise of Akhan et Krispee Street.



Les jeux Netflix ont été introduits en novembre 2021 et les jeux mobiles ont été ajoutés à l'application mobile Netflix. Leur gamme de jeux est disponible sur Android et Google Play et va du simple jeu de puzzle aux courses en 3D.

Arcanium: Rise of Akhan

Le jeu de stratégie Arcanium: Rise of Akhan qui est sorti pour la première fois en décembre 2020. Il vient de Supercombo et Rogue Games (qui sont également derrière Card Blast actuellement disponible sur Netflix). Un concurrent à Hearthstone que l'on pourrait comparé à un mix entre Slay the Spire et HS: Mercenaries, mais qui nécessite iOS 15 minimum.



Voici la description officielle du jeu de cartes :

Choisissez vos héros et embarquez dans une quête épique pour sauver le monde d'Arzu dans ce jeu de cartes de stratégie roguelike à monde ouvert.



Arcanium est une histoire de camaraderie et de bravoure qui se déroule dans un monde fantastique peuplé d'animaux anthropomorphes où le bien, le mal, la magie et la technologie s'affrontent. Cet ambitieux jeu de cartes de stratégie solo à monde ouvert fusionne les genres du roguelike et du deckbuilding de manière inédite.



Formez un groupe de trois héros et embarquez dans un dangereux voyage pour vaincre Akhan la Calamité et sauver le monde d'Arzu de la destruction. Mais attention, si l'un des membres de votre groupe succombe à la corruption, votre quête prendra fin.

Le jeu arrive maintenant sur mobile gratuitement dans le cadre de votre abonnement Netflix cependant, au moment de la publication, le jeu n'est disponible que sur iOS avec Android attendu prochainement.

Télécharger le jeu gratuit Arcanium: Rise of Akhan

Krispee Street

Le deuxième jeu publié aujourd'hui disponible à la fois sur iOS et Android est Krispee Street basé sur le webcomic qui a près de 147 000 adeptes sur Instagram.



Le jeu est essentiellement un jeu de type "Où est Charlie" vous chargeant de trouver certains personnages dans un paysage animé.



Voici la description officielle :

Basé sur le webcomic populaire, ce jeu d'objets cachés émotionnel (dans le bon sens !) propose des centaines de personnages et d'objets excentriques à chercher et à trouver.



Plongez dans le monde excentrique, curieux et chaleureux de Krispee, la webcomic.



Votre mission est de donner vie aux personnages et au monde de Krispee. Trouvez des centaines de personnages et d'objets éparpillés dans des niveaux pleins à craquer.



Vous allez sûrement rire, sourire et peut-être même pleurer, mais juste un peu ! Krispee Street, c'est toutes les sensations dont vous ne soupçonniez pas avoir besoin.



Caractéristiques :

Des centaines d'objets et de personnages à trouver

Une musique et des effets sonores originaux

Un défi quotidien généré aléatoirement

Des milliers de personnages dessinés à la main

Sept niveaux bizarres et magnifiques dessinés à la main à explorer.

Cartes Krispee à collectionner

Roue de l'auto-soin quotidienne

Des centaines d'animations loufoques à découvrir".

Un mode Zen est prévu dans le jeu à une date ultérieure.



À ce jour, il s'agit du quatrième jeu sur Netflix du développeur indépendant FrostyPop. Deux de leurs titres faisaient partie de la gamme de lancement, notamment Shooting Hoops et Teeter. Leur troisième jeu est arrivé quelques jours plus tard, le 10 novembre, sous la forme de Bowling Ballers.

Télécharger le jeu gratuit Krispee Street