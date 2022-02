Les 3 atouts indispensables pour que l'AirPods Max 2 soit un meilleur casque de voyage

Il y a 5 heures

AirPods

Alexandre Godard

3



Si nous n'avons pas grand-chose à dire sur l'AirPodx Max qui est très apprécié au sein de la rédaction, il est tout de même important de souligner son plus grand défaut, son utilisation hors de la maison. Voici quelques idées dont la deuxième génération pourrait se doter pour le rendre encore meilleur.

AirPods Max 2 : du confort et surtout de la praticité

Avec la sortie de l'AirPods Max, Apple s'est une fois de plus lancé dans un nouveau domaine. Si depuis fort longtemps la marque conçoit des écouteurs, elle n'avait encore jamais franchi l'étape supérieure à savoir créer un casque audio. C'est désormais chose faite, malgré son tarif élevé, l'AirPods Max est considéré comme un excellent casque sur le marché avec d'énormes qualités mais également quelques défauts. Surtout en promotion.



Parmi les problèmes les plus relevés par les utilisateurs, on retient le côté "casque de maison". Pour la plupart, l'AirPods Max est un excellent casque à utiliser dans son salon, sa chambre... mais beaucoup moins en extérieur. Le côté nomade semble donc lui jouer des tours et voici quelques idées qui pourraient être adoptées par l'AirPods Max 2 pour le rendre plus mobile.

Se plier en 4

C'est le point le plus important lorsqu'on souhaite qu'un casque soit facilement transportable et il n'est pas présent sur celui d'Apple. L'AirPods Max ne possède ni un arceau amovible ni des oreillettes rétractables. Résultat, il prend énormément de place étant donné qu'il doit garder sa forme initiale pour être transporté dans sa housse.

Meilleur confort quand il est autour du cou

Quand on est à la maison, on a tendance à poser le casque sur le canapé, une table... lorsque l'on fait une pause quelques minutes. En revanche, quand est en mouvement (dehors), la position la plus pratique pour écouter une personne qui nous parle ou autre c'est de glisser le casque au niveau du cou. Et une fois de plus, l'AirPods Max est loin d'être le plus confort dans cette situation.



Si l'on ne nie pas son confort lorsqu'il est sur les oreilles, et c'est bien le plus important, il est une fois de plus encombrant dans cette position souvent prisée par les utilisateurs en extérieur. On pourrait par exemple imaginer que les oreillettes se penchent légèrement sur le côté pour donner une sensation de légèreté et non de lourdeur en plein milieu du cou. Certains casques proposent cette solution.

Un bouton on/off & une housse repensée

Une fois de plus, Apple a accentué la partie premium au détriment de l'efficacité. La housse sert d'alimentation au casque car c'est elle qui l'allume et l'éteint. C'est également elle qui le recharge. Tout ceci est moderne mais pas vraiment ergonomique selon bon nombre d'utilisateurs. Le plier en quatre, appuyer sur un bouton on/off pour l'éteindre et le ranger dans son sac serait l'option ultime. Si ce n'est pas possible, il faudrait dans ce cas une housse d'une forme différente pour ranger le casque sans trop prendre de place.



De plus, pourquoi ne pas imaginer un bouton digital sur l'iPhone qui permettrait d'allumer et d'éteindre le casque. Cela permettrait de ne pas rajouter un bouton physique sur le casque (ce qu'Apple ne fera jamais) et de pouvoir le ranger ailleurs que dans sa housse en position classique et encombrante.

Et vous quelles sont vos recommandations ?

Voilà trois atouts non négligeables qui pourraient réellement rendre l'AirPods Max plus agréable en déplacement. Si vous avez d'autres idées en tête, n'hésitez pas à nous les partager même s'il y a peu de chance qu'Apple nous écoute.



PS : on croise les doigts pour une qualité audio sans perte sans passer par un fil. Apple y réfléchit pour les AirPods Pro 2.