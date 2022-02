Emma Laird avec Tom Holland et Amanda Seyfried dans la série The Crowded Room

Alban Martin

Emma Laird a rejoint Tom Holland et Amanda Seyfried dans la prochaine série d'Apple, "The Crowded Room".



Le futur show d'Apple TV+ mettra également en vedette Emmy Rossum, tandis que Sasha Lane et Christopher Abbott seraient de la partie, selon un rapport du Hollywood Reporter.

Un joli casting pour la future série Apple

Le thriller dramatique épisodique sera écrit et produit par Akiva Goldsman, le tout basé sur le livre de Daniel Keyes :

Kornél Mundruczó, qui a dirigé le drame brûlant Pieces of a Woman avec Vanessa Kirby et Shia LaBeouf, réalise la première saison de 10 épisodes de la série, qui est basée en partie sur The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes - un livre sur le premier homme acquitté d'un crime majeur en utilisant la défense du trouble dissociatif de l'identité.

Holland, qui est également producteur exécutif aux côtés de Goldman, joue le rôle principal, Danny Sullivan, librement inspiré de Milligan, qui a été la première personne acquittée d'un crime en raison d'un trouble de la personnalité multiple, maintenant connu sous le nom de trouble dissociatif de l'identité.



Emma Laird jouera la petite amie de Danny dans la série dont le tournage commencerait en mars à New York. Laird a connu le succès en tant que call-girl de luxe dans la série "Mayor of Kingstown".

"The Crowded Room" est une coproduction entre Apple Studios et New Regency. Goldsman est producteur exécutif par le biais de sa bannière Weed Road Productions. La série sera également produite par Suzanne Heathcote, Alexandra Milchan pour EMJAG Productions et Arnon Milchan, Yariv Milchan et Michael Schaefer de New Regency. Kornel Mundruczo sera le réalisateur et le producteur exécutif de la première saison.



Aucune date de sortie sur la plateforme, mais nul doute qu'il faudra attendre 2023 ou 2024 pour découvrir cette série sur Apple TV+.